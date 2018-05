Junqueras urgeix ERC, JxCAT i la CUP a formar govern a Catalunya

El president d'ERC, Oriol Junqueras, va urgir ahir a l'independentisme a formar Govern el més aviat possible, mentre que les forces constitucionalistes van reclamar un candidat viable a la investidura, després que JxCat apostés dissabte per intentar de nou investir a Carles Puigdemont com a president.

Els diputats de JxC van celebrar dissabte a Berlín una reunió amb presència de Puigdemont, que resideix en aquesta ciutat a l'espera que la Justícia alemanya decideixi sobre la petició d'extradició a Espanya, després del ple del Parlament aprovés divendres una reforma de la llei de la presidència de la Generalitat, pensada per fer possible la investidura a distància, per via telemàtica, de Puigdemont.

Junqueras, a la presó d'Estremera des de fa sis mesos, va transmetre un missatge a través del sotssecretari general de coordinació interna d'ERC, Isaac Peraire, que el va visitar al centre penitenciari. Peraire va explicar en Twitter que, en el seu missatge, Junqueras adverteix que la prioritat ha de ser la formació d'un nou Govern: «No hi ha cap republicà del món que deixi els seus instruments en mans dels enemics de la república», assenyala.

Veus sobiranistes consultades temen que darrere dels plans per investir a Puigdemont hi hagi en realitat la voluntat de l'expresident de la Generalitat d'anar a unes noves eleccions, responsabilitzant a l'Estat per impedir qualsevol investidura, un escenari que els sectors més propers a ERC no veuen clar.



Artadi el veu de president

La portaveu de Junts per Catalunya (JxC) va assegurar ahir que Carles Puigdemont serà investit president de Catalunya «ara o més endavant, això és segur» i va afirmar que «hi ha una finestra d'oportunitats» per restituir-lo en el càrrec abans que el TC tingui temps de suspendre la llei de Presidència.

Artadi, que ha sonat en les últimes setmanes com a possible candidata a la investidura en el pla D, no es va descartar com a possible presidenciable i va dir que «cadascú haurà de fer el rol que li toqui en el moment que li toqui. És un moment força especial com per pensar en aspiracions personals». Per a Artadi, la investidura de Puigdemont és factible. «Entre que la llei es publica i entra en vigor i eventualment queda suspesa, hi ha una finestra d'oportunitats. És la que volem aprofitar per invertir Puigdemont», va confessar. «Si no pot ser ara, serà quan el Tribunal Constitucional ens doni la raó [sobre la modificació de la llei de Presidència]», va afegir. Segons Artadi, «encara no hem parlat de la presidència provisional. És una reflexió que ja farem, si arriba el moment»

Respecte a quan es convocarà el ple per intentar investir Puigdemont, Artadi va dir que «haurà de ser el president del Parlament, el republicà Roger Torrent, qui marqui els tempos de la investidura. «ERC respecta el nostre itinerari, perquè vam arribar a l'acord que les propostes de presidenciables les faria Junts per Catalunya. No tenim discrepàncies amb ERC en aquest punt», va concloure Artadi.

Per altra part, la portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, va manifestar la seva «confiança plena en el lideratge» de Puigdemont, per dissipar dubtes entorn del suport de la formació demòcrata a la estratègia que està portant a terme.

Mentrestant, el portaveu de Demòcrates i diputat del grup d'ERC, Antoni Castellà, va anunciar que si JxCat proposa un candidat alternatiu, ho sotmetrà a votació entre la seva militància, una votació que pot condicionar l'èxit de l'operació perquè Demòcrates disposa de dos escons en el Parlament, suficients per bloquejar la investidura.