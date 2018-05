ERC no veu «viable» fer Puigdemont president i reclama reunir-se amb JxCat

ERC va demanar ahir una reunió urgent amb JxCat per consensuar els passos a fer cada dia que falta fins que acabi el termini del 22 de maig per aconseguir una investidura efectiva a Catalunya, després que hagi estat posat de nou a sobre la taula la candidatura de Carles Puigdemont.

En la roda de premsa posterior a la reunió de la comissió permanent d'ERC, la portaveu Marta Vilalta va advertir a JxCat, després que en la seva reunió a Berlín decidís realitzar un nou intent d'investidura de Puigdemont, que «cada dia que passa hi ha més risc» d'arribar al final del període sense aconseguir una investidura efectiva.

«Des que es va produir aquest anunci de JxCat hem estat en contacte amb ells, però entenem que fa falta una reunió de treball» en les pròximes hores «per abordar de forma conjunta els passos a fer en els pròxims dies, que seran clau».

Segons Vilalta, «cal evitar unes eleccions i fer efectiu el mandat rebut a les urnes el 21 de desembre», i va reclamar a les altres forces independentistes un compromís perquè «les nostres institucions no segueixin estant sota les mans del PP, és a dir, de Mariano Rajoy, de Soraya Sáenz de Santamaría i d'Enric Millo».

«És responsabilitat de tots evitar això», va insistir la portaveu republicana, a la vegada que ha reclamat la necessitat de posar-se a treballar per acordar tots els passos a fer i les actuacions encaminades a l'objectiu de tenir una investidura efectiva.

Sobre la possibilitat que ERC es plantegi presentar el seu propi candidat a la investidura, a la vista que JxCat no proposa candidats que puguin ser investits de forma efectiva i que el temps s'esgota, Vilalta ha afirmat que «ara no estem en aquest escenari».



Pacte amb JxCat

Va recordar, a més, que «ERC té un pacte amb JxCat» que passa pel fet que sigui JxCat qui presenti el candidat a la investidura, de manera que «cal treballar de forma conjunta» en la concreció de la candidatura presentada des de la formació que encapçala Puigdemont.

La portaveu republicana va corroborar que «el pla de govern està pactat des de fa dies» i encara que, «per descomptat, es pot reobrir en algun aspecte» no hi ha cap obstacle en aquest àmbit ja que la prioritat ara «és tenir un Govern, i recuperar les institucions», cosa que segons el seu parer «és ja un clam ciutadà».

Respecte a la ponència de la Conferència Nacional d'ERC prevista per als dies 30 de juny i 1 de juliol a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), Marta Vilalta ha defensat la necessitat que des de l'independentisme «fem propostes a curt, mitjà i llarg termini» sobre com construir la república catalana. Enfront a les crítiques que la ponència rep des d'altres sectors, Vilalta va subratllar que «som els únics, no hi ha ningú més, que tingui la valentia de dir com veiem la situació i com és possible avançar cap a l'objectiu d'aconseguir la república».

En tot cas, JxCat i ERC es van reunir ahir al vespre per abordar els propers passos a seguir en la investidura del president de la Generalitat, segons va avançar El Periódico.



La CUP es mostra «perplexa»

La CUP va aprofitar la conferència que va celebrar al barri de Gràcia per renyar JxCat i ERC davant el que creu que és una incapacitat manifesta per pactar un pla que desenvolupi la república catalana. En aquest sentit, els anticapitalistes -que han fixat el seu posicionament actual en una conferència a tres veus, amb la portaveu del secretariat nacional de la CUP, Laia Estrada, i els diputats Natàlia Sánchez i Carles Riera- han mostrat la seva «perplexitat i decepció». El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va assegurar ahir que Puigdemont té zero possibilitats de ser investit i va rebutjar que al seu lloc es pugui situar un president «de palla».



Urkullu no ho creu realista

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va carregar contra la proposta de JxCat. Ho considera un «engany»: «No és possible i ho saben», va afirmar Iceta en roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit. Per la seva banda, el lehendakari, Íñigo Urkullu, va considerar ahir que «no és realista» mantenir Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat i va advertir que es poden «esgotar els temps sense una solució» quan també els sobiranistes «plantegen la necessitat d'un govern efectiu».