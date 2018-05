La portaveu d'ERC al Senat, obligada a acatar la Constitució en castellà

La portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortès, no ha aconseguit avui adquirir la seva plena condició de senadora autonòmica per Catalunya fins que ha promès acatar la Constitució en castellà, obligada pel president de la Cambra, Pío García-Escudero, qui s'ho ha hagut de demanar tres vegades.

Cortès, vestida amb una samarreta groga en la qual exigia en anglès la llibertat per als "presos polítics" ha utilitzat una fórmula en què ha acatat complir la Carta Magna "per imperatiu legal" i "l'alliberament dels presos polítics", per el "retorn dels exiliats" i "fins a la consolidació de la república catalana".

Al començament del ple de la Cambra Alta, en presència del president del Govern, Mariano Rajoy, la parlamentària ha intentat en va que García-Escudero li acceptés aquesta fórmula pronunciada únicament en català, perquè el president li ha demanat fins a en tres ocasions que fes servir el castellà.

Finalment, i després d'acceptar fer-ho perquè li ho demanava el president i fent constar que "sempre" havia promès només en català, entre protestes de bona part de la Cambra, Mirella Cortès ha acceptat manifestar el seu acatament a les dues llengües i ha aconseguit que García -Escudero proclamés al ple que havia adquirit la condició de senadora, no sense afegir: "Ha costat!".

La topada no ha estat obstacle perquè el president del Senat felicités a la senadora d'ERC, a la qual ha donat dos petons, per després seguir prenent acatament a altres nous parlamentaris elegits pel Parlament de Catalunya.

Mireia Cortès ha hagut de complir amb aquest tràmit després de ser reelegida senadora autonòmica pel ple del Parlament, el passat 4 de maig, al costat d'altres set senadors, dels quals dos són nous a la Cambra, Marta Pascal, de l'PDeCAT, i Lorena Roldán, de Ciutadans, quedant fora Xavier García Albiol, del PP, i Elisabet Abad, de l'PDeCAT.

Tres d'ells -la pròpia Pascal, el portaveu del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, i el senador del PSC José Montilla- han optat per acatar la Carta Magna mitjançant document notarial, extrem del que ha informat Pío García-Escudero a l'inici del ple abans d'anunciar que havien adquirit així la plena condició de senadors.

Seguidament García-Escudero ha cridat al parlamentari de Ciutadans Francesc Xavier Alegre, que ha promès acatar la Constitució sense problemes.

Després ha citat a Cortès, que ha baixat fins al centre d'hemicicle des del seu escó vestida amb una samarreta groga en la qual podia llegir-se "Free català political Prisioners now", provocant un enrenou entre els senadors del PP, augmentat quan la senadora ha emprat la seva peculiar fórmula d'acatament.

El president l'ha instat a acatar en castellà, i com ella ha insistit a usar el català li ha advertit: "Així jo no puc donar-li per acatada la Constitució; si us plau, en castellà".

Reiterada la fórmula en català, i entre més protestes de l'hemicicle, García-Escudero ha tornat a requerir per tercera vegada al fet que ho fes en espanyol.

"Com vostè m'ho demana el repetiré en català i castellà", ha acceptat finalment la política republicana, a la qual el president ha dedicat un expressiu "ha costat!" quan ha conclòs el seu acatament duplicat.

També ha seguit una fórmula similar altre senador d'ERC, igualment amb samarreta groga reivindicativa, Bernat Picornell, però en el seu cas ho ha dit en català i després en castellà sense que l'anècdota passés a majors.

Dos senadors catalans més han acatat avui la Constitució, Lorena Roldán, de Ciutadans, i Sara Vilà Galán, d'En Comú Podem, que també ha afegit afegitó pròpia, en català i castellà, si és el cas per confirmar que prometia acatar i "seguir treballant pels drets humans i pels drets de tots els pobles del món ".