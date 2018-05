Albiol, sobre Torra: «Sortim del foc i caiem a les brases»

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha estat el primer líder polític català a reaccionar a Twitter a la designació de Quim Torra com a nou candidat de JxCat a la investidura com a president de la Generalitat. Per al popular, amb aquesta elecció, «sortim del foc i caiem a les brases», deixant així clar que no veu un canvi positiu en la decisió de Carles Puigdemont.



Albiol, a més, ha recuperat antics tuits de Torra i els ha afegit a la seva piulada per vincular-ne el seu contingut al «pensament del possible nou president de la Generalitat». «Per a ell 'vergonya és una paraula que els espanyols hem eliminat del nostre diccionari» o «'solament saben espoliar'», ha dit Albiol per valorar les piulades i la designació de Torra.





Aquí tenéis el pensamiento del posible nuevo President de la Generalitat. Para él "vergüenza es una palabra que los españoles hemos eliminado de nuestro diccionario" o "solo saben expoliar". Lo dicho, salimos del fuego y caemos en las brasas. pic.twitter.com/5H3qlZLJh0 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) May 10, 2018