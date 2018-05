Rajoy demana «diàleg dins la llei» i Cs opta per allargar l'article 155

El president del Govern, Mariano Rajoy, va ratificar ahir la seva disposició a obrir un «procés de diàleg» amb Catalunya quan es constitueixi un Govern, «i sense més límits que allò establert a la llei». En una entrevista a Antena 3, Rajoy va insistir que el que necessita Catalunya és un Govern «amb la màxima celeritat», «que no divideixi la gent» i recuperi la normalitat institucional, econòmica i social, a l'hora que ha descartat la convocatòria de noves eleccions: «Seria un disbarat. Ja fem eleccions a Catalunya cada any i mig». El cap de l'Executiu ha assegurat que, farà tot allò que estigui a les seves mans per ajudar a normalitzar la situació.

Va lamentar que s'estigui davant d'una situació «ridícula» en la qual «tots estem pendents d'un senyor que té segrestada la voluntat del Parlament». Preguntat per un possible canvi de tipificació dels delictes imputats als independentistes suggerida pel jutge Pablo Llarena, Rajoy va assenyalar que no comenta les resolucions dels tribunals.

«El que hagin dit sobre rebel·lió o sedició és la seva funció, ells ho fan d'acord amb els seus coneixements. L'important és respectar aquestes decisions», va reiterar.

Per tant, Rajoy va afirmar que respectarà les decisions que adopti el jutge Llarena o qualsevol altre tribunal espanyol i va demanar «que no es pretengui ser jutges» perquè això «no condueix a res». «Si pretenem ser jutges no podríem anar enlloc, i faríem una societat en la qual les normes de convivència podrien saltar pels aires», va dir. Ha assenyalat a més que no contribueix en res que es faci «comentarista de resolucions judicials. El president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que l'article 155 «no es pot aixecar» a Catalunya encara que hi hagi govern, si abans aquest no es compromet amb l'Estatut i el respecte a la llei. «Ho dic perquè en paraules del PP cal sortir corrents d'allà i, compte, allà és Espanya», va dir Rivera en una entrevista a Telecinco. No es tracta, va insistir, de «sortir corrents del teu país», es tracta de «garantir» l'aplicació de la Constitució al país.