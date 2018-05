«Vostè ha vingut aquí a dirigir un CDR»

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va argumentar que el candidat a la presidència no ve a «dirigir» un govern sinó «un CDR» amb el seu nacionalisme «identitari excloent» i amb el seu objectiu de «fer república»: «Vostè representa més llenya al foc». Durant la seva intervenció, Arrimadas va indicar que «s'ha perdut una gran oportunitat» per iniciar una «etapa de reconciliació» entre catalans i per «reconstruir ponts» amb Espanya amb un Quim Torra que no podrà ser «mai el president de tots els catalans».

La també portaveu nacional va considerar que el presidenciable representa al «nacionalisme identitari excloent», com ha quedat patent amb els seus tuits i el seu articles en mitjans de comunicació, i li ha retret que el seu únic objectiu sigui prosseguir amb el «mantra» del procés independentista amb la promesa de «construir república».

Arrimadas va recriminar a Torra que «l'únic» que li interessa és la independència de Catalunya i, en aquest context, va vaticinar una etapa de «més confrontació» i de «més conflicte» en el cas que sigui investit president de la Generalitat. També va retreure a Torra la seva apel·lació al diàleg sense explicitar per a què, i li va advertit que primer cal abordar el «diàleg intern» per recosir i iniciar la reconciliació entre els catalans.

La portaveu del partit taronja va iniciar el seu discurs, que va pronunciar gairebé íntegrament en castellà, recordant alguns dels polèmics tuits del candidat i algunes de les seves afirmacions en articles d'opinió en relació amb Espanya i els espanyols.

Per la seva banda, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va demanar a través del seu perfil de Twitter al cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, que rectifiqui la seva intenció de retirar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya quan es constitueixi un nou Govern català davant el «discurs incendiari» protagonitzat per Quim Torra.