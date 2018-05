Puigdemont felicita Torra després de la presa de possessió: "Molts encerts i tot el meu suport, afecte i agraïment!"

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha felicitat el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, després de l'acte de presa de possessió. En un missatge publicat a Twitter, Puigdemont ha escrit: "Moltes felicitats, molts encerts i tot el meu suport, afecte i agraïment!". El president destituït ha enllaçat en aquest tuit el vídeo de l'acte, que ha servit per proclamar oficialment Torra com a president de la Generalitat. Cal destacar que el vídeo és del compte oficial del Govern (@govern). Després de l'aplicació del 155 l'autoanomenat "Govern legítim" va crear el compte @catalan_gov, per desmarcar-se del @govern, intervingut per l'Estat. Avui, després que Torra hagi pres possessió del seu càrrec, Puigdemont ha tornat a interactuar amb el compte original de @govern.





Moltes felicitats, molts encerts i tot el meu suport, afecte i agraïment! https://t.co/CBrgHJ6iX3 — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 17 de maig de 2018