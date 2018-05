El Suprem manté a presó Turull, Forcadell, Rull, Romeva i Bassa

La Sala Penal del Tribunal Suprem va rebutjar els recursos presentats per les defenses de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i dels exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Dolors Bassa contra la seva permanència a la presó i rebutja excarcerar-los d'acord amb l'assenyalat tant per la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat i Vox, personada com a acusació popular, en la vista celebrada per estudiar aquest assumpte el passat 9 de maig.

Confirmen que existeix risc de reiteració delictiva i de fugida, aquest últim derivat dels indicis de delicte contra ells que han determinat el seu processament, per la qual cosa ratifiquen la situació de presó de tots ells.

En la interlocutòria, la Sala argumenta entre altres qüestions que si els recurrents pretenien referir-se a l'excepcionalitat del que ha passat en els darrers anys a Catalunya, aquest tribunal no pot sinó coincidir en la seva apreciació, encara que sigui des d'una perspectiva diferent.

«Efectivament, no existeixen precedents coneguts en la recent història europea que, en un estat democràtic, els membres del govern d'una Comunitat Autònoma (o d'un Estat federat), que en aquest sistema democràtic gaudeix d'un règim amplíssim d'autogovern, juntament amb membres del Parlament i amb el suport d'associacions ciutadanes, instrumentant i aprofitant tots ells el poder de pressió de la mobilització popular, s'hagin alçat contra la Constitució de l'Estat, contra la llei que assegura i regula la seva autonomia i contra la resta de l'ordenament jurídic que s'oposi a les seves pretensions», afegeix