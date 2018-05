L'alcaldessa de Berga denuncia davant del tribunal ser víctima d'un judici «polític»

L'alcaldessa de Berga (Berguedà), Montse Venturós (CUP), que afronta sis mesos d'inhabilitació per no retirar l'estelada de la façana municipal en dues eleccions, ha dit que el seu judici és "polític" i ha al·legat que la "legitimitat popular" està per damunt de la legalitat.

En el jutjat penal número 2 de Manresa (Bages) ha quedat avui vist per a sentència el judici a Venturós, per a qui la Fiscalia ha demanat sis mesos d'inhabilitació i una multa de 540 euros per un delicte de desobediència, en desoir l'ordre de la Junta Electoral de retirar la bandera independentista de la façana de l'Ajuntament a les eleccions catalanes del 27-S i generals del 20-D del 2015.

En el judici, l'alcaldessa, que al novembre del 2016 va arribar a ser detinguda pels Mossos d'Esquadra al plantar dues vegades al jutge d'instrucció que la investigava per desobediència, ha respost avui tant a la jutge com el fiscal, davant els quals ha al·legat que "la legitimitat popular està per damunt de la legalitat establerta".

A preguntes dels periodistes en acabar el judici, Venturós ha destacat que ha seguit una "estratègia de deslegitimació del Tribunal", doncs considera que aquest procediment "ja té culpable d'entrada" i que es tracta d'"un judici estrictament polític".

L'advocat de Venturós, l'exdiputat de la CUP Benet Salellas, ha afirmat que "aquest procés és un instrument polític al servei d'una ideologia concreta", i ha asseverat: "Ni la Justícia està actuant per aquest tros de tela (en referència a l'estelada), ni nosaltres hem vingut a defensar-nos per això".