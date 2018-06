El TC reitera a Jordi Sànchez que no pot participar al Parlament per ser a la presó

El Tribunal Constitucional (TC) va desestimar un nou recurs, aquesta vegada de súplica, presentat per l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i actual diputat de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, contra la decisió de l'instructor de la causa en el Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de mantenir-lo a la presó i no deixar-lo acudir a diferents sessions del Parlament de Catalunya.

L'acte donat a conèixer ahir desestima concretament el recurs interposat per la defensa de Sánchez sobre l'apreciació de la urgència excepcional que va al·legar al moment de presentar la seva demanda d'empara, en consideració al fet que no era candidat a la investidura com a president de la Generalitat de Catalunya en aquell moment.

A això s'uneix la designació del nou president de la Generalitat, Joaquim Torra. Referent a això, la resolució de la qual va ser ponent el magistrat Cándido Conde-Pumpido assenyala que l'elecció de Torra força l'apreciació que «no existia risc real, sinó hipotètic i futur, d'un perjudici irreversible o difícilment reparable dels drets fonamentals al·legats en el seu recurs d'empara que li fes perdre la seva finalitat en cas d'una eventual estimació».

Sànchez va recórrer concretament la denegació del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena de deixar-lo acudir a les sessions dels plens del Parlament i va demanar també poder defensar la seva candidatura a president de la Generalitat per videoconferència.

Referent a això, el Tribunal Constitucional ja va assenyalar al seu moment que la situació de presó provisional imposa «indefectiblement» limitacions als drets polítics que deriven de la situació cautelar de privació de llibertat

Visites a les presons



Els consellers del nou Govern de Quim Torra que ahir van visitar els seus antecessors presos al centre penitenciari madrileny d'Estremera es van comprometre a treballar amb la mateixa dignitat amb la qual ells afronten estar empresonats «injustament».

Els consellers Pere Aragonès, Ernest Maragall i Ester Capella van visitar ahir els seus antecessors Oriol Junqueras i Raül Romeva, i van veure «en la distància» als també presos Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn.

Aquests últims no van poder rebre els seus successors perquè el Ministeri de l'Interior no va autoritzar, «per motius burocràtics», la seva presència ahir a Estremera.

Amb aquestes visites, els nous membres del Govern català pretenien fer un traspàs simbòlic de carteres, com ahir va anunciar el president de la Generalitat després de visitar als empresonats.

Finalment van ser el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès; el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall; i la consellera de Justícia, Ester Capella, els que van ser amb els seus antecessors.

Tots tres van arribar a tres quarts d'onze del matí en dues furgonetes negres a la presó d'Estremera, a l'interior de la qual han estat unes dues hores.

En sortir, va ser el vicepresident de la Generalitat qui es va dirigir als mitjans de comunicació per fer una declaració sense preguntes.

Aragonès va denunciar que la visita no es va produir en les condicions acordades amb el Ministeri de l'Interior ni en temps ni en forma.

Segons va explicar, no van tenir temps suficient per analitzar les accions dels seus respectius departaments en la trobada amb els exconsellers que, a més, no s'ha celebrat en una sala oberta, com en les visites prèvies del president de la Generalitat, sinó amb una mampara pel mig.

Això no obstant, va puntualitzar que van poder aprofundir en alguns aspectes de la planificació que es vol fer des de les diferents conselleries.