Junqueras, Forn i Romeva van ser gravats amb un rellotge espia

Els vídeos dels líders sobiranistes Oriol Junqueras, Raúl Romeva i Joaquim Forn a la presó d'Estremera filtrats aquesta setmana van ser gravats amb un rellotge espia per un dels interns. Segons va informar El Periódico, l'aparell tenia aparença esportiva i de fàcil adquisició en plataformes com Amazon (a preus d'entre 350 i 450 euros).

Segons el rotatiu, els cinc exconsellers internats a Estremera -Junqueras, Forn, Romeva i també Jordi Turull i Josep Rull- s'administren sota un règim lax de reclusió, en l'anomenat «mòdul de respecte» del centre. Tots els reclusos d'aquest mòdul s'apliquen les seves pròpies normes de convivència i repartiment de tasques, ocupen cel·les obertes i se sotmeten a la signatura d'un «contracte de bona fe» o «autoescorcoll», unes circumstàncies que no es descarta que canvïin després del vídeo.

Per altra banda, segons informa El Mundo, les autoritats ja han pogut identificar l'autor del vídeo, un pres del mateix mòdul que els exconsellers que actualment està de permís penitenciari, i del qual se sospita que hauria obtingut un benefici econòmic amb la gravació.

L'expresident català Carles Puigdemont ha lamentat que un «desaprensiu» el va gravar mentre era a la presó alemanya de Neumünster i està intentant vendre les imatges a Espanya.

En una entrevista a Rac1ahir recollida per Europa Press, va detallar que en el vídeo apareix al pati de la presó «vestit de presoner», amb un xandall de color verd, i encara que no ha vist les imatges, sí que l'han alertat persones que hi han tingut accés.



«Errors de seguretat greus»

En aquest sentit, va criticar els «errors de seguretat greus» que permeten que es prenguin aquest tipus d'imatges, en referència també a les publicades sobre els exconsellers empresonats a Estremera (Madrid). Sobre el vídeo d'Estremera, va dir que s'ha negat a veure'l «per ètica personal, per no contribuir» a difondre-les, i va assenyalar que encara que busqui normalitzar la situació dels presos, ha aconseguit l'efecte contrari.

L'Ajuntament de Torrelameu (Noguera) col·locarà plaques en alguns carrers amb el nom dels nou polítics presos relacionats amb el procés sobiranista, i la plaça de l'Església (punt neuràlgic del poble) serà la plaça dels Exiliats i hi haurà carrers amb el nom dels polítics que es troben a Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa.

«A Torrelameu conviuran les plaques dels noms dels carrers actuals amb el nom dels carrers de cada pres polític fins que siguin alliberats i que els exiliats puguin tornar a casa», va assenyalar el consistori ahir en un comunicat.

Com a exemple, l'Ajuntament explica que «el carrer Balaguer serà Carrer d'Oriol Junqueras i el carrer Forn serà Carrer Quim Forn».