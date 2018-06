La ministra Batet veu «urgent, viable i desitjable» reformar la Constitució

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va obrir ahir la possibilitat de reformar la Constitució, una iniciativa que va rebre la «benvinguda» per part del president de la Generalitat, Quim Torra, encara que tant el PP com a Ciutadans van advertir que aquesta reforma no pot ser per satisfer els independentistes. Batet considera que per «superar la crisi institucional» i, en especial, la «territorial» que viu l'Estat és necessària una reforma de la Constitució «urgent, viable i desitjable».

Batet va estrenar-se ahir com a ministra a Catalunya en la jornada Reforma constitucional, federal i amb drets celebrada a la seu del PSC de Barcelona, on va llançar aquesta proposta de reforma de la Carta Magna per «renovar el pacte territorial» a Espanya que «està en crisi». «No se li escapa a ningú i ningú ho pot negar», va reconèixer. Per això, la ministra va fer una crida a les diferents forces polítiques a aprofitar la Comissió de Reforma del Model Territorial del Congrés impulsada pels socialistes a final de l'any passat, i va afirmar que la sortida a la crisi catalana exigeix «confiança i lleialtat entre governs».

A més, Batet va mostrar-se oberta a reprendre el document amb les 45 demandes plantejades pel Govern de Carles Puigdemont a l'anterior Executiu de Mariano Rajoy –la número 46 era la relativa al referèndum d'autodeterminació– o a estudiar les lleis aprovades pel Parlament i que han estat anul·lades pel Tribunal Constitucional.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar poc després que «totes les propostes són benvingudes», en al·lusió a la reforma de la Constitució, encara que va reiterar que el diàleg amb el Govern central ha de partir de la base del mandat de l'1-O i de la declaració «política» del 27 d'octubre per «avançar».

Torra, que ahir va ser a Palamós, va lamentar que fins ara no s'hagi fixat una reunió entre els dos governs. Una reunió que el mateix Torra va deixar clar que servirà per debatre i discutir sobre continguts «que importen al país». De fet, el cap del govern català va concretar que el que es discutirà seran qüestions com els drets socials, polítics i també sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Per això, el president va subratllar que «cap de les dues parts» vol que la trobada es produeixi «només per fer-se una foto».

Un altre dels punts que es plantejaran serà la sol·licitud per part de Torra perquè s'aixequi el control financer també en el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). «Nosaltres entenem que si s'aixeca el 155 també s'hauria de treure automàticament aquest control, i això ens continua preocupant com a govern», va afegir Torra.

D'altra banda, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va rebutjar modificar la Carta Magna per reformar el model territorial, mentre que la portaveu nacional i líder del partit a Catalunya Inés Arrimadas, va advertir que abans d'obrir un diàleg entre l'Executiu central i el Govern s'han de «garantir» els drets «dels milions de catalans» no independentistes davant l'«amenaça» de Torra de seguir amb el «pla il·legal» del procés.

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, va afirmar que es pot abordar el debat de la reforma constitucional, encara que va avisar Pedro Sánchez que l'objectiu no pot ser «satisfer» els independentistes i que en aquest cas els populars estaran «molt vigilants». El vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, va referir-se també a la porta que va deixar oberta la ministra d'estudiar les 45 demandes catalanes, fet que va qualificar de «trist».

L'exministre de Justícia i Interior Juan Alberto Belloch va afirmar que els independentistes catalans «no es conformaran amb res, ni amb la reforma de la Constitució ni amb la proposta d'un model federal». En aquest sentit, i tot i que opina que cal abordar una modificació de la Constitució, va subratllar que «difícilment servirà per apagar el foc del separatisme».