CCOO denuncia que la manca de llits al Trueta obliga a traslladar vuit infants a Barcelona

Fonts del Trueta argumenten que el nombre de pacients a la UCI pediàtrica han crescut un 40% i, a més, que no poden habilitar la zona de semicrítics per les obres de la unitat de neonatologia i UCI per a infants.

Fonts del Trueta argumenten que el nombre de pacients a la UCI pediàtrica han crescut un 40% i, a més, que no poden habilitar la zona de semicrítics per les obres de la unitat de neonatologia i UCI per a infants. Marc Martí

CCOO denuncia que la manca de llits a l'àrea pediàtrica del Trueta ha obligat a traslladar vuit infants a Barcelona. El sindicat critica que l'hospital no té oberta la zona que cada hivern habilitava per atendre pacients semicrítics del servei de Pediatria i UCI Pediàtrica.

Segons CCOO, no s'han obert més llits aquest 2016 per "manca de material i de personal d'infermeria". El sindicat sosté que el trasllat dels pacients a fora de les comarques gironines hauria de ser la "darrera opció" perquè suposa un "risc" per als malalts i, també, un problema de desplaçament per als familiars. Fonts del Trueta argumenten que el nombre de pacients a la UCI pediàtrica han crescut un 40% durant aquest any i, a més, que no poden habilitar la zona de semicrítics precisament per les obres de la unitat de neonatologia i UCI per a infants. També ressalten que no s'ha deixat d'atendre cap malalt.

En un comunicat, CCOO recull que durant els mesos de tardor i hivern el nombre de nens que pateixen infeccions respiratòries causades principalment per virus augmenta i, en alguns casos, comporten complicacions que obliga a atendre'ls a les unitats de semicrítics o de cures intensives pediàtriques.

Per això, l'hospital de referència de la demarcació solia habilitar una zona amb llits per atendre els casos greus però CCOO denuncia que aquest hivern no ho han fet. Ho atribueixen a la "manca de material i de personal d'infermeria". Critiquen que aquesta situació incompleix el Pla Funcional pel reforç de l'àrea pediàtrica de l'hospital Trueta.

CCOO xifra en vuit els nens que han hagut de ser traslladats a Barcelona i preveuen que anirà a més coincidint amb el repunt dels casos de virus com el de la grip. El trasllat dels infants, segons el sindicat, hauria de ser la "darrera opció" ja que entenen que és un "risc" per als pacients i un "problema de desplaçaments" per als familiars.

Per tot això, demanen que es reconsideri la possibilitat de reobrir els llits de semicrítics perquè "minimitzaria" el número de trasllats de pacients a fora de les comarques gironines.

Tots els pacients, atesos

Fonts del Trueta han assegurat que aquest any hi ha hagut un increment del 40% en els pacients que atén la UCI de pediatria. Entre gener i novembre del 2015 van ingressar 124 nens mentre que durant el mateix període d'aquest any n'han ingressat 174.

L'augment de pacients se suma al fet que des de l'estiu estan fent obres a la unitat de neonatologia i a la UCI Pediàtrica. Aquesta situació ha obligat a traslladar temporalment l'activitat a una altra zona a la tercera planta, habilitada provisionalment per acollir el servei de neonatologia i UCIP mentre durin els treballs de millora. És justament en aquesta àrea on en anys anteriors habilitaven llits de semicrítics durant el pic d'ingressos de l'hivern.

Arran de l'ocupació provisional d'aquest espai i la pèrdua de llits d´hospitalització convencional que va comportar, han habilitat també la planta 7A per acollir pacients pediàtrics. Ara, doncs, el servei està dividit amb uns llits a la tercera planta i una altres a la setena.

La direcció del Trueta remarca que és una "situació de provisionalitat" que tornarà a la normalitat tan bon punt acabin les obres, d'aquí a un parell de mesos. També ressalten que no s'ha desatès cap infant, sinó que s'han derivat a altres centres amb unitats de crítics de pediatria, una situació que ja es fa "habitualment".