El pressupost de Sant Gregori per a l'any vinent augmenta un 2%

El pressupost de l'Ajuntament de Sant Gregori per a l'any 2017 creix en ingressos i despeses ordinàries al voltant d'un 2% i se situa a la xifra de 3.469.410,29 euros. Es preveuen unes inversions inicials de 200.000 euros en sis línies: en l'enllumenat públic i dels edificis municipals (20.000 euros), en la construcció de vestidors al costat de les pistes de tennis de la població (60.000 euros), en el condicionament d'un nou local al pavelló esportiu per a activitats de manteniment (50.000 euros), en un nou espai per a la brigada (10.000 euros) i en un local com a viver d'empreses per a l'emprenedoria (40.000 euros). Finalment, es calcula fer una inversió en participació ciutadana (20.000 euros) a determinar, prevista a desenvolupar al llarg de l'any vinent, que s'escollirà entre els veïns i les veïnes de Sant Gregori.

El pressupost manté la partida de 15.000 euros en ajudes socials i augmenta fins a 13.000 euros la partida en ensenyament. Els imports de cultura, medi ambient, esports, promoció econòmica i joventut segueixen amb la mateixa quantitat després de l'increment establert en el pressupost de l'any 2016. L'Ajuntament ha subratllat que en el pressupost del 2017 es preveu una reducció de 40.000 euros en estalvi d'energia elèctrica fruit de la inversió a LED que s'ha fet al municipi aquest final d'any, de la mateixa manera que es calcula reduir l'endeutament municipal la propera anualitat, situant-lo a la xifra del 45,82%.