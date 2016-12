Banyoles forma deu joves en el marc de la casa d'oficis del 2016

L'Ajuntament de Banyoles ha lliurat aquesta setmana els diplomes als alumnes de la casa d'oficis que s'ha impartit aquest any 2016. Concretament, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor del Programa de Barris del municipi, Jordi Congost, han lliurat els diplomes als 10 joves que han acabat la casa d'oficis en manteniment integral d'edificis, habitatges i el seu entorn.

Es tracta d'un programa de formació i treball per millorar les seves possibilitats d'inserció mitjançant mig any de formació i mig any de qualificació professional en pràctiques, durant el qual han arranjat diferents equipaments de la població. Enguany, dos dels joves s'han inserit laboralment durant l'últim període del programa. Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya dins el marc del projecte de Treball als Barris dels anys 2015-2016.

Ara ja s'han obert les inscripcions per a la casa d'oficis de manteniment integral d'edificis, habitatges i el seu entorn del 2017 de l'Ajuntament de Banyoles. Per poder-hi participar, s'ha de tenir entre 16 i 24 anys i el títol d'ESO.