Els embassaments del sistema Ter-Llobregat superen el 25% per primer cop des de l'agost passat

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat continuen creixent i ja superen el 25% de la seva capacitat, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua publicades aquest dimecres amb dades de dimarts. Els pantans de Sau-Susqueda, la Baells, Sant Ponç i la Llosa del Cavall superen així la quarta part del seu volum màxim per primera vegada des de l'última setmana d'agost de l'any passat, fa més de vuit mesos. Al seu torn, el conjunt de les conques internes també continua a l'alça com ho ha fet de manera ininterrompuda en els deu últims dies i ja se situa en el 24,13%. Amb l'augment de reserves progressiu, el Govern va anunciar aquest dimarts la fi de l'emergència als 202 municipis del Ter-Llobregat, que passaran a fase d'excepcionalitat.

Les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes s'eleven ja fins gairebé el 24,1% (175 hm3), un nivell que no s'assolia des del 24 d'agost de l'any passat. Pel que fa al sistema Ter-Llobregat, la situació encara és millor i ja superen el 25% de les reserves totals, amb 154,64 hm3 d'aigua embassada en conjunt.

Un dia més des de l'episodi de pluges de la setmana passada, uns quants embassaments encara segueixen guanyant aigua. Són els de Darnius Boadella (ara al 16,5%, amb dades agregades fins dimarts), el de la Baells (38,5%), la Llosa del Cavall (24,2%), Sau (ja al 14,4%, amb un salt de deu punts en una setmana). Altres pantans ja s'han estabilitzat després de registrar augments els últims dies.

Això no obstant, d'altres embassaments pràcticament no han vist créixer el seu volum malgrat les pluges recents, com el de Sant Ponç (32,6%), i també els de Siurana (2,7%) i Riudecanyes (2,6%), que segueixen sota mínims. El de Susqueda tampoc ho ha fet (26,4%), mentre al seu costat va remuntant el pantà de Sau.

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat segueixen allunyant-se així del 18,9% de reserves registrat fa una setmana, i agafant distància respecte el llindar dels 100hm3 (16,3% de la capacitat) que va fer activar la situació d'emergència als 202 municipis que beuen d'aquesta unitat, entre els quals hi ha Barcelona, Girona, Mataró, Terrassa, Sabadell o Granollers. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, va anunciar aquest dimarts que l'estat d'emergència decau i passa a excepcionalitat per la millora de la situació als pantans en aquestes 202 localitats, una circumstància que serà efectiva dilluns vinent.