Celrà inaugura l'exposició dels «aparadors artístics»

L'àrea de promoció econòmica i l'àrea de cultura de Celrà han estat treballant de manera conjunta per presentar públicament la iniciativa dels «aparadors artístics». Es tracta d'una nova activitat municipal d'un doble objectiu: promocionar els artistes locals i de la zona Ter-Gavarres, així com impulsar diferents locals comercials que en l'actualitat estan buits. La primera edició d'aquesta iniciativa compta amb la participació de 10 artistes de la zona que exposaran la seva obra durant sis mesos a diferents aparadors comercials. Així, l'Ajuntament de Celrà ha signat un conveni amb els propietaris dels locals comercials per poder fer-ne ús. Els propietaris han cedit de manera gratuïta els locals a canvi que el consistori en promocioni el lloguer o la venda.