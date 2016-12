L´Ajuntament d´Olot comença les obres del restaurant bar del volcà Montsacopa

n L'Ajuntament d'Olot ha començat les obres de construcció de l'espai de restaurant i de serveis al fortí de la capella de Sant Francesc, al volcà Montsacopa. El regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PDECat), ha explicat que en 4 mesos preveuen posar en servei l'equipament.

Paral·lelament a les obres, l'Ajuntament, al gener, traurà la concessió a concurs. Vayreda ha explicat que primaran l'oferta gastronòmica. Segons ell, la idea és que l'espai sigui un aparador del menjar que els comensals poden trobar a la comarca. L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de la inversió pròpia d'un establiment de restauració i d'un lloguer de 250 ? mensuals. L'adjudicació serà per 15 anys. Segons Vayreda, hi ha diverses empreses de restauració interessades.

L'edifici del restaurant estarà ubicat al nord-oest de la muralla que envolta la capella. En concret, estarà dins de l'extrem ocupat per un fortí de les guerres carlines que es conserva amb el seu aspecte d'origen.

El regidor de Promoció Municipal ha explicat que la inversió al Montsacopa estava prevista per 265.000 ?. Hi ha una subvenció del Pla de Foment de la Generalitat que en cobreix la meitat. El que quedava ho havia d'aportar l'Ajuntament, però han obtingut una subvenció de la Diputació i encara hi ha hagut una baixa del preu de sortida en l'adjudicació de les obres que ha deixat el cost final en 200.000 ?.

La rebaixa i la subvenció han creat un romanent que, segons ha explicat Vayreda, servirà per millorar el clavegueram i les conduccions elèctriques de l'entorn del cercle superior del cràter del volcà. Ha assenyalat que «ara, estan molt malament».

A més, ha explicat que l'Ajuntament preveu dotar de llum la pujada al volcà. Ha definit: «Una mica d'il·luminació, discreta i acurada». Ha apuntat que la llum és una demanda dels veïns del barri de Sant Francesc. És la part del nucli urbà d'Olot que queda assentada a la falda de la muntanya.

Vayreda ha precisat: «Quan hi ha hagut activitats de vespre de l'Associació de Veïns de Sant Francesc, la gent reclamava que el camí pogués estar lleugerament il·luminat». El nivell de claredat de l'enllumenat ha de ser consensuat amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

La llum és un element necessari per als caminants que pugen al volcà a primera hora del matí o al capvespre, sobretot en els dies curts d'hivern i de tardor.

Pujar fins al cercle del cràter del volcà des d'Olot i, un cop a dalt, donar-hi unes quantes voltes s'ha convertit en una de les activitats preferides dels olotins que volen cremar grasses i eliminar colesterol. La pujada és curta i està ben pavimentada, però té uns pendents que asseguren l'efectivitat de l'exercici.

Un cop a dalt, la volta al cercle del cràter es fa amb una panoràmica de fons que domina per una part tot Olot i per l'altre la Vall del Fluvià i les muntanyes de la Vall de Bianya i de Sant Joan les Fonts.

D'acord amb el creixent trànsit de gent, l'Ajuntament va decidir millorar la zona. Van pavimentar el camí que dóna la volta al cercle i, fa poc, van restaurar la capella de Sant Francesc. També hi van posar uns sanitaris. Quan el restaurant estigui acabat hi haurà uns sanitaris que es podran fer servir des de fora l'establiment.