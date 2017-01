Un restaurant de Campdorà ven íntegre el segon premi de la loteria

El restaurant Can Barceló de Campdorà va vendre íntegrament el segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el número 34983. «Quan hem vist Campdorà a la tele ens hem tornat bojos, hem començat a cridar i a saltar», va explicar la propietària, Núria Barceló. Tot i ser un restaurant de pas, a peu de carretera, és un punt de venda important de la Grossa a Catalunya, gràcies a internet. Això explica que la butlleta premiada l'hagin venut a una penya blaugrana de Barcelona, la Penya Barcelonista Creu de Sant Jordi. «Ens fa molta il·lusió perquè van fer participacions i segur que estarà repartit», va detallar Barceló.

Els caps de setmana, Can Barceló només serveix esmorzars i tanca a les dotze. És un restaurant a peu de carretera, especialitzat en menús de migdia. El dissabte, però, els propietaris van decidir tenir obert per seguir el sorteig de la Grossa de Cap d'Any acompanyats d'amics i clients que s'hi van voler apropar. «Ens feia gràcia i al final ha valgut la pena», va explicar la propietària del restaurant. «Ens ha fet molta il·lusió perquè és la primera vegada que ens toca alguna cosa, encara que esperem que no sigui l'última», afegia.

Els altres números premiats en el sorteig de la Grossa de Cap d'Any van ser el 20483, que va rebre el tercer premi (15.000 euros per bitllet); el 27470, quart premi (5.000 euros per bitllet); i el 27719, cinquè premi (2.500), part del qual venut a Figueres.