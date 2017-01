L'Ajuntament de Camprodon aprova un pressupost de 4,7 milions d'euros per al 2017

El ple de l'Ajuntament de Camprodon va aprovar inicialment el passat divendres, 30 de desembre, el pressupost municipal per a l´any 2017. Els comptes aprovats ascendeixen fins als 4.795.000 euros, dels quals 164,964,04 aniran destinats a fer front a inversions clau per a la vila, com ara la instal·lació de la torre de telecomunicacions o l'arranjament del pavelló Llandrius.

El pressupost, aprovat amb els vots favorables de l´equip de govern i amb el vot en contra de la resta de grups municipals, està fortament condicionat per l'obligació de l'Ajuntament de fer front a la sentència judicial 215/2016 del TSJC, que obliga el consistori a fer front a una indemnització d´uns 110.000 € pel cas del vigilant municipal expedientat anys enrere. Tot i així, els comptes aprovats permeten al consistori seguir abordant les demandes estratègiques del municipi i apostar decididament per la promoció i desenvolupament econòmic del poble. En aquesta línia, Xavier Sala, alcalde de Camprodon, defineix el pressupost de l´Ajuntament per al 2017 com a «realista, acurat, adaptat a les necessitats de tots els veïns i veïnes i continuista en l´aposta per la dinamització d´àrees clau com acció social, cultura, esport o promoció turística».

Per resoldre la deficiència que presenta el pavelló Llandrius, que pateix de filtracions d'aigua de pluja, l'Ajuntament destinarà al llarg d´aquest any una partida de 50.000 € als treballs de substitució de la coberta de l´edifici. Així mateix, i de cara al 2017, l'Ajuntament també posarà el fil a l'agulla en altres actuacions de via pública i mobiliari urbà necessàries per a la millora del municipi, però les partides corresponents han estat dotades, inicialment, amb quantitats simbòliques, a l´espera d´aplicar el finançament complementari que permeti alliberar els recursos que es destinen a fer front a la sentència judicial del TSJC.

En el marc del Ple de divendres, el consistori també va aprovar l'adjudicació definitiva dels treballs de rehabilitació de Cal Marquès. Al llarg del 2017, l´Ajuntament començarà les obres que comportaran la rehabilitació d´aquest centre museístic i una millora substancial de tot l´espai exterior vinculat al mateix.

Amb l´objectiu de compensar la pujada dels valors cadastrals aplicada per l'Estat, i evitar que es tradueixi en una major pressió fiscal sobre els camprodonins i camprodonines, l´Ajuntament va aprovar en el darrer ple municipal una rebaixa del 8% en el coeficient de l´Impost sobre Béns Immobles (IBI) de 2017. Gràcies a aquesta reducció, la quantitat que hauran de pagar els camprodonins i camprodonines es mantindrà congelada.