Engeguen millores a estacions i parades de bus de diferents municipis gironins

El Departament de Territori preveu el condicionament de la urbanització de diverses instal·lacions d'estacions de tren i marquesines d'autobús. Concretament, a Llançà s'arranjarà l'entorn de l'estació del tren per permetre l'accés i la parada de les línies de transport interurbà.

També es duran a terme treballs en quatre estacions més. A Olot, es realitzaran diverses actuacions per a la millora de les instal·lacions. A Torroella de Montgrí s'instal·larà, a petició de l'Ajuntament, una marquesina refugi addicional. A Blanes es milloraran els tancaments i el mobiliari.



Per 2,5 milions d'euros

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció dels projectes constructius per a la millora de vuit estacions i diverses parades d'autobús a tot Catalunya.

S'estima una inversió total de 2,5 milions d'euros per a l'execució dels treballs, que inclouen la reforma de marquesines, renovació de paviments, actualització d'instal·lacions per afavorir la funcionalitat dels serveis d'autobusos, el confort i informació dels usuaris, i treballs d'urbanització per a la millora de l'accés a parades d'autobús.

Els projectes inclouen actuacions de rehabilitació global en tres estacions. Una és la de la Seu d'Urgell, on es renovarà la marquesina, es reforçarà el paviment, s'adequaran les instal·lacions interiors de l'estació i es revisaran i rehabilitaran els sistemes de drenatge de la infraestructura.

Les altres dues són Sabadell i Tortosa on es preveu l'arranjament del paviment i dels sistemes de drenatge de la plataforma de l'estació.