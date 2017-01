Banyoles renova la instal·lació d'aigua del camp de futbol per eliminar el risc de legionel·losi

L'Ajuntament de Banyoles està renovant tota la instal·lació d'aigua calenta sanitària dels vestidors del camp de futbol Miquel Coromina i Moretó a causa de la seva antiguitat, que, entre d'altres problemes, ha provocat complicacions a les calderes. Amb l'obra se substitueixen canonades de plom i s'evitarà la possibilitat de legionel·losi, que és major en les instal·lacions més antigues, tot i que no s'hi ha detectat cap focus.

El consistori s'ha acollit a una línia de subvenció de l'òrgan de salut pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, que cobreix 20.000 dels 46.000 euros que costen l'obra. El regidor d'Esports, Jordi Congost, va infomar que el municipi continuarà amb la renovació d'altres equipaments.

Els tècnics han dictaminat que la instal·lació antiga no complia la normativa i suposa un risc de transmissió de legionel·la –segons informava Ràdio Banyoles. Congost, en canvi, va insistir a afirmar que no hi ha cap risc, sinó que «amb les canonades més antigues hi ha més risc de legionel·la que a les noves». Els treballs es van iniciar durant el període nadalenc i està previst que es completin els propers dies.