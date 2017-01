Els càmpings gironins reben sis premis més a Stuttgart i ja en sumen catorze

n Els càmpings gironins continuen sumant premis aquest 2017. Als vuit guardons rebuts dimecres pels turistes holandesos –en el marc de la Fira Vakantiebeurs d'Utrecht (Països Baixos), una de les principals del sector–, ara s'han de sumar els sis nous premis batejats amb el nom de Superplatz, concedits aquest divendres al CMT de Stuttgart. En aquesta ocasió, els premis els han atorgat des de l'associació d'automobilistes ADAC (la que té més socis d'Alemanya, amb més de 19 milions). Els càmpings premiats a Stuttgart amb el Superplatz 2017 són: Les Medes, de l'Estartit; l'Àmfora, Aquarius, La Ballena Alegre i Las Dunas, de Sant Pere Pescador; i el Delfín Verde, de Torroella de Montgrí.

Aquests nous guardons (que substitueixen els Best Campings que s'havien concedit fins ara) són un dels premis més importants d'Europa i suposen la qualificació de cinc estrelles –la màxima puntuació– als càmpings que compten amb les millors instal·lacions, oferta complementària i serveis. En total, a Catalunya han rebut aquest premi 13 càmpings i 16 a l'Estat Espanyol. Arreu d'Europa s'han distingit un total de 113 càmpings.

Aquests nous reconeixements queden reflectits en les guies de viatges que edita l'ADAC, que són un referent important per als campistes alemanys. En paral·lel, el CMT és la fira especialitzada del sector –de les més importants d'Europa– i se celebra del 14 al 22 de gener. Aquest saló rep 240.000 visitants anuals i té gairebé 2.000 expositors d'un centenar de països i regions. Els nous guardons rebuts aquest divendres reafirmen, una vegada més, que els càmpings de les comarques gironines han esdevingut un referent pel que fa a destinació turística d'alta qualitat.

En aquesta estada a Stuttgart, l'Associació de Càmpings gironins ha aprofitat per fer una reunió de treball amb els màxims responsables del sector per tractar els projectes de futur de l'entitat, que es preveuen poder concretar més endavant. De moment, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, destaca que aquests nous guardons atorgats des de la fira de Stuttgart «són un reconeixement als esforços que duen a terme els equips dels establiments gironins i són essencials per atraure més turistes alemanys».

Importants inversions

Els càmpings de les comarques gironines segueixen impulsant inversions de gran relleu per mantenir al dia les instal·lacions, d'acord amb la demanda dels clients, i aconseguir atraure cada cop més el turisme de qualitat. En els darrers tres anys, han invertit 45,5 milions d'euros per consolidar-se com a grans parcs de vacances i com a oferta turística capdavantera. El sector genera 8 milions de pernoctacions l'any i és un dels que creen més ocupació a l'estiu, amb uns 6.500 treballadors, una xifra que s'ha incrementat els últims anys.