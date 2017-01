El cap de setmana deixa un balanç de tres morts a les carreteres gironines

Cap de setmana tràgic a les carreteres gironines a causa de dos accidents durant la jornada d'ahir que van deixar un total de tres víctimes mortals, i diversos ferits greus en un dels sinistres.

Dos joves de 18 i 19 anys van morir ahir al matí en xocar el turisme en el qual viatjaven contra un camió a la carretera C-35, al seu pas per la localitat d'Hostalric. L'accident es va produir cap a dos quarts de vuit al punt quilomètric 69 de la C-35, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). Per causes que s'estan investigant, van topar frontalment un camió i un turisme, cosa que va provocar la mort dels dos ocupants del cotxe, el conductor, I.C.C., de 18 anys i veí de Vidreres, així com el seu acompanyant, M.K.I., de 19 anys i veí de Maçanet de la Selva.

Com a conseqüència d'aquest sinistre es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'accident també va obligar a tallar totalment la carretera diverses hores, ja que no es va poder reobrir fins a les onze del matí.

El segon dels accidents es va produir al voltant de les sis de la tarda a la N-II a Capmany. Un xoc frontal entre dos turismes va deixar un mort, tres ferits greus i un de lleu. La via va quedar tallada en ambdós sentits de la marxa a causa de l'accident i es va estar desviant el trànsit per les sortides 2 i 3 de l'AP-7 durant més de dues hores. Segons fonts policials, de moment es desconeix la identitat de la víctima, que va resultar ser el conductor d'un dels dos vehicles implicats en la topada. Els cossos d'emergència van haver d'excarcerar dues persones de l'interior dels vehicles. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra.

De moment, amb només dues setmanes d'aquest any 2017, les comarques gironines ja han comptabilitzat un total de quatre morts provocades per accidents de trànsit. La primera de totes va ser la del motorista que el dia 2 de gener va perdre la vida després d'encastar-se contra una paret al carrer Tarragona de l'Escala. Malgrat tot, la policia va determinar que es podia tractar d'un suïcidi i actualment es continuen investigant les causes de l'accident. La víctima era un veí de la mateixa localitat i tenia 39 anys.