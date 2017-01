Els tècnics de Ripoll no podran comprar en establiments de regidors

n L'informe d'intervenció que va demanar el regidor de la CUP de Ripoll sobre una possible causa d'incapacitat de contractació de la corporació municipal amb les empreses vinculades a regidors ha fet que l'Ajuntament hagi donat ordre als tècnics municipals de no comprar a aquests proveïdors. Ha ordenat també a aquests no vendre a l'Ajuntament, segons va explicar el regidor de serveis econòmics del consistori, Josep Maria Creixans, «fins que no es resolgui l'informe». La facturació d'empreses dels regidors Ramon Santanach (PDECat) i Ramon Serra (ERC), a més de la d'un familiar de Magda Perramon (PDECat), va motivar la denúncia pública de la CUP la setmana passada. El regidor d'aquest grup, Santi Llagostera, va atribuir la irregularitat «o bé a una mala gestió dels tècnics o bé a la mala intenció dels regidors».