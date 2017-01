Les collites resisteixen

Tot i les temperatures sota zero de la nit passada

a tota la província, les collites estan resistint bé l´onada de fred. Així almenys ho ha certificat el sector. Xavier Frigola, coordinador d´Unió de Pagesos a Girona diu que els fruiters i les hortalisses (com la de la foto, a Barcelona dimarts) estan aguantant bé unes fredorades per les quals el camp ja està més o menys preparat. El president d´Agropres, Jesús Domingo, va més enllà i afirma que aquesta fred fins i tot pot ser beneficiosa per a alguns cultius. Ho corrobora Salvador Puig, productor d´oliveres ecològiques d´Ullà quan diu que aquesta fred intensa anirà «molt bé per combatre plagues com la de la mosca». f.b. girona