El concurs per la recollida de residus del Ripollès, desert

El Consell Comarcal del Ripollès ha declarat deserta l'adjudicació del servei de recollida dels residus. L'ens ha deixat el concurs sense resultat per causa d'un informe valoratiu que assenyala errors de diversa consideració a les pliques presentades. Ara, el concessionari actual ha de continuar amb el servei. El nou procés de licitació no es podrà tornar a convocar de nou fins que no finalitzi el període de presentació de possibles impugnacions. La previsió és que fins al 2018 no puguin concretar una nova adjudicació.

Joan Manso (president del Consell Comarcal del Ripollès pel PDECat) va donar compte dels resultats en el darrer ple del Consell. Manso va indicar que el motiu de la decisió era disposar de la màxima seguretat jurídica.

El resultat ja s'ha fet arribar a les sis empreses que hi van participar. Es tracta d'UTE Sersall 95 SL; Ampans Medi Ambient SL; Cespa. SA; Fomento de Construcciones y Contratas, SA; Geaser, SL; UTE Urbaser, i Vigfa Residus SLU.

L'adjudicació preveia cinc models de recollida amb la voluntat d'adaptar-se a les necessitats manifestades des de cadascun dels divuit ajuntaments: compactadores, porta a porta, càrrega bilateral, carrega posterior i d'iglús.

Aviat, el Consell Comarcal del Ripollès començarà els tràmits per tornar a començar el procés de licitació.

El nou contracte de recollida de residus va ser tret a licitació el setembre amb l'objectiu de prestar servei a tots els municipis de la comarca menys Camprodon. Camprodon va decidir sortir de la recollida comarcal i fer-se-la pel seu compte a partir del setembre.

El fet de quedar deserta l'adjudicació ha obert un escenari nou a partir del qual Camprodon podria tornar a entrar a la recollida comarcal. Durant el ple, el president del Consell, Joan Manso (PDECat), va dir que té els braços oberts i Jordi Batchelli (primer alcalde de Camprodon) va dir que ells també els tenien.

El portaveu del grup republicà al Consell, Sergi Albrich, va demanar prudència a l'equip de govern. Els va recordar que, dos plens abans, l'equip de govern s'havia vanagloriat d'haver aconseguit una rebaixes del 14% en les propostes presentades. Els va retreure que havien anunciat la rebaixa sense tenir totes les dades.