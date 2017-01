La Garrotxa protesta pels tancaments de Bracons

El Consell Comarcal de la Garrotxa presentarà un estudi dels túnels de carreteres de tot Catalunya al secretari de mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. Segons va explicar al ple, Joan Espona (president del Consell Comarcal de la Garrotxa pel PDeCAT), l'estudi ha estat fet per poder parlar amb coneixement de causa sobre un tractament diferencial dels túnels de Bracons respecte a infraestructures similars de la resta de Catalunya.

L'estudi encarregat pel Consell Comarcal de la Garrotxa exposa que túnels de Catalunya similars a Bracons no es tanquen tants de dies ni tantes hores per fer-hi neteges i revisions d'aparells.

Arran de les demandes dels alcaldes i dels grups d'ERC i del PSC, responsables dels Túnels de Bracons van assistir a un dels darrers Consells d'Alcaldes. Els van explicar que el manteniment dels túnels de Bracons necessitava tancaments en un mínim d'11 nits a l'any.

Durant el 2016, els túnels de Bracons van estar tancats durant 14 nits a l'any per tal de fer-hi actuacions de manteniment. En algunes d'elles van canviar llums per led o van revisar les ventilacions. En el primer mes del 2017, també hi ha hagut tancaments.

El problema està en el fet que l'obertura de Bracons va multiplicar per 300 els intercanvis entre la Garrotxa i Osona. Hi ha molts garrotxins que treballen a Osona: Sant Pere de Torelló, Torelló, Manlleu i Vic. Ho fan en unes indústries càrnies ja molt relacionades entre elles i en els sectors de la geriatria i l'ensenyament. També han pujat molt els veïns d'Osona que han trobat a la Garrotxa un lloc de treball.

El problema està en el fet que abans de l'obertura hi havia molta menys gent de la Garrotxa que treballava a Osona i a la inversa. La causa era que la comunicació més curta entre les dues comarques era per la C-153 que per la collada de la Salut va al Cabreres. És a dir, molt lluny de la part de Torelló i Manlleu.

Els túnels van posar les darreres localitats a uns 20 minuts d'Olot, però quan tanquen els túnels els usuaris es troben que han de fer rutes que en molts casos superen una hora de viatge.

Així doncs, cada tancament nocturn dels túnels s'ha convertit en un problema, amb el qual no havien comptat, almenys d'una manera tan freqüent, quan van necessitat o van optar per un lloc de treball a la comarca veïna.