Caos a les carreteres de la Garrotxa i el Ripollès per la neu

Segons indica el Servei català de Trànsit, la nevada del 25 de gener ha provocat talls de carreteres. S´ha hagut de tallar per neu l'accés al parc del Montseny des de la BV-5119 a Fogars de Montclús, al Vallès Oriental, i la C-38 entre Sant Joan de les Abadesses i Molló. Es torna a tallar la C-37 entre Olot i la Vall d'en Bas. També a la N-260 entre Ripoll i la Vall de Bianya, la GI-200 a Alp i GIV-4082 a Alp. En aquest sentit, Protecció Civil recomana limitar la mobilitat a les carreteres de la Garrotxa i el Ripollès per presència de neu. Hi ha màquines llevaneu treballant a la N-260, C-37 i C-152.







Tallades:

BV-5119 accés des de Fogars de Montclús al Parc del Montseny (Vallès Oriental)

Cadenes:

C-162 Alp (Cerdanya)

GI-400 Alp (Cerdanya)

GI-404 Das enllaç GI-400 (Cerdanya)

GIV-4082 Alp (Cerdanya)

GIV-5264 entre Llanars i Setcases

C-38 a Sant Joan de les Abadesses a Molló (Ripollès)

C-16 a Guardiola de Berguedà fins a Bellver de Cerdanya, inclou Túnel del Cadí

N-260 Fontanals de Cerdanya i Ribes de Freser

Restringit a 3a categoria

N-260 Fontanals de Cerdanya (Cerdanya) i Ribes de Freser (Ripollès)

C-37 entre la Vall d´En Bas i Torelló (neu/gel calçada)

De Sant joan a ripoll esta dificil de pasar¡¡ pic.twitter.com/wZ5DciOLOv „ Manel moya (@macaea) 25 de gener de 2017

Problemes al desviament de#Camprodon , bus ha sortit de la via . @CCRipolles @ajcamprodon pic.twitter.com/JhyUsuAUrC „ PCivil StJoan abades (@PCivilStJoan) January 25, 2017

A Molló, la neu provoca la sortida de via d'un autobús.