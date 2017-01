Dos anys de presó per quedar-se 385.000 ? de les comunitats de veïns

L'Audiència Provincial de Girona va condemnar ahir a dos anys de presó i a pagar una multa de 1.440 euros la propietària d'una administració de finques de Figueres que es va embutxacar 385.441,41euros de quinze comunitats de veïns de l'Alt Empordà que gestionava entre els anys 2007 i 2010.

La processada, que va reconèixer els fets, s'enfrontava inicialment a 6 anys de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda però fiscalia, acusacions particulars i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena tenint en compte que el cas ha trigat molt temps a arribar a judici. «Estem davant d'una clara falta de recursos dels Jutjats de Figueres perquè han trigat vuit anys a instruir la causa sense motiu», va afirmar un dels advocats de l'acusació particular, Toni Quera. El tribunal també condemna la dona a indemnitzar les comunitats amb el reemborsament dels diners que es va quedar.

L'acusada cobrava les quotes de les comunitats de veïns però, segons va reconèixer al judici, en comptes de destinar els imports a pagar despeses de subministraments, manteniment i rebuts d'assegurances, es va anar apropiant de diferents quantitats que va incorporar al seu patrimoni personal.

Per dissimular el desfalc, l'acusada va obrir un compte bancari on els veïns de totes les finques ingressaven els diners, sense distincions, i on domiciliava totes les depeses tant de les comunitats com les personals.