«L'ambulància submarina» Peixos i tortugues per acompanyar el trasllat

Els sindicats sanitaris reclamen que Girona tingui una ambulància adaptada per traslladar pacients pediàtrics crítics, ja que actualment a Catalunya només hi ha dues unitats infantils, les dues amb base a Barcelona, una a l'hospital Vall d'Hebron i l'altre a Sant Joan de Déu.

Maria Àngels Rodríguez, responsable de sanitat de Comissions Obreres a Catalunya, denuncia la «manca de recursos» per atendre els pacients pediàtrics des del territori. «Un cop més es veu que estem descoberts de mitjans per atendre bé els pacients», explica Rodríguez, que afegeix que el cas de Girona és especialment significatiu, ja que l'hospital Trueta disposa d'una UCI Pediàtrica per atendre infants crítics, però que quan cal traslladar-los ha de recórrer a Barcelona.

«Dues unitats per a tot Catalunya és un dèficit important, i més a l'hivern, quan hi ha moltes patologies respiratòries i cal activar les ambulàncies contínuament. N'hi hauria d'haver una a cada província», indica. Apunta, a més, que ara cal aclarir perquè «el SEM va trigar tant a fer un recorregut que es fa en mitja hora».

A parer de Metges de Catalunya, dues unitats adaptades per al trasllat de nens no són suficients, i veurien «amb molt bons ulls» que n'hi hagués una a cada capital de província. Segons el sindicat, no només garantiria el trasllat dels pacients pediàtrics, sinó que donaria «plenes garanties» en el cas dels nounats que han de ser derivats a altres centres.

Actualment a Catalunya només hi ha dues ambulàncies especialitzades en pacients pediàtrics, una xifra, segons fonts del SEM, suficient per atendre el volum de trasllats que ha d'afrontar a l'any arreu del país i que estan ubicades en dos centres de prestigi en l'atenció pediàtrica. El 2016, entre les dues unitats van realitzar 1.356 serveis, a més de les 153 assistències amb trasllats aeris pediàtrics que van fer els helicòpters medicalitzats del SEM.

La diferència respecte a les ambulàncies d'adults és que tant l'equipament com el personal estan especialitzats en l'atenció a pacients crítics neonatals i pediàtrics, ja que pot atendre tant nounats amb hores de vida com adolescents. La dotació de les unitats de suport vital avançat infantil està adequat al pes i a l'edat dels pacients i disposen de tecnologia de darrera generació, tant en sistemes de monitorització com de ventilació dels pacients i estabilització hemodinàmica. Compten amb una incubadora i una llitera elèctrica amb un sistema especial per suportar un màxim de 300 kg amb material electromèdic així com òxid nítric específic per nounats que dilata les artèries dels pulmons i set bombes de perfusió especial de líquids i medicació.