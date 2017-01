Una forta nevada provoca un caos de trànsit a l'interior de la província

Una intensa nevada va provocar ahir fortes restriccions de trànsit a l'interior de la província de Girona. Comarques com la Garrotxa, el Ripollès o la Cerdanya van ser les més afectades pels abundants gruixos de neu que es van acumular al llarg de la tarda.

Protecció Civil va activar cap a tres quarts de cinc de la tarda l'alerta del pla Neucat per la nevada intensa a la Garrotxa i al Ripollès.

En general, es van acumular aquesta hora més de cinc centímetres a molts punts de les dues comarques. En els indrets més elevats els gruixos van més considerables i a Vilallonga de Ter o a Molló (Ripollès) la neu acumula un gruix de més de 10 centímetres.





Les principals incidències van ser a les carreteres, on les precipitacions abundants van obligar els conductors a reduir la velocitat, i al Servei Català de Trànsit a restringir temporalment els accessos a algunes vies.

Segons el Servei Català de Trànsit van ser diverses les carreteres afectades per la neu. La C-37 es va tallar entre Torelló (Osona) i la Vall d'en Bas o un camió va fer la tisora i es van fer desviaments cap a la C-17 i la C-25. Els gruixos abundants de neu també van fer que es necessitessin cadenes per circular per la C-38 de Sant Joan les Abadesses a Molló, la N-260 de Ripoll a la Vall de Bianya, la GI-400 i la GIV-4082 a Alp.



Segons va informar per Twitter l'Ajuntament de la Vall d'En Bas, el túnel de Bracons també va haver de ser tallat en almenys dues ocasions per deixar pas a les màquines llevaneus. El túnel va ser reobert però amb pas restringit per als camions. Els altres túnels de la Garrotxa, els de Collabós, entre la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), estaven oberts, però envoltats de neu ja a la Garrotxa. A les 16 hores, els problemes circulatoris van començar a la N-260 a Sant Joan de les Abadesses. Els cotxes que sortien del nucli urbà en direcció a la rotonda de Sant Pau de Segúries van relliscar i van quedar travessats. El fet va provocar un embús que va quedar solucionat a partir de les cinc de la tarda.

El Ripollès va ser, de fet, una de les comarques on l'episodi va colpejar més durament. A les quatre de la tarda es va celebrar al Consell Comarcal del Ripollès una reunió per l'activació del protocol de nevades i definir les actuacions que calen i coordinar, també, els recursos necessaris.

A la Garrotxa, també es van avançar les sortides de classes, per exemple als centres Verntallat a la Vall d'en Bas i Joan Maragall a Santa Pau.







Aiguaneu a Girona

És el cas de Girona i altres localitats del Gironès, per exemple, quan a mig matí i al migdia les pluges minuts van convertir-se en flocs de neu granulada. Tanmateix, l'«aiguaneu» va durar molt poca estona i la resta de descàrregues es van fer en forma de pluja, malgrat el fred intens.