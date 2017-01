Creixen un 66% les visites mèdiques per evitar importar malalties després del viatge

Les visites al metge després d'un viatge per evitar importar malalties s'han incrementat un 66% en el darrer any a les comarques gironines. La Unitat de Salut Internacional de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) va realitzar el 2016 90 visites postviatge –unes 70 de les quals eren primeres consultes i una vintena, segones–, mentre que el 2015 havien estat 54.

En els darrers anys, la Unitat de Salut Internacional de Salt ha treballat per potenciar aquest tipus de consultes, que inclouen les de revisió de l'estat de salut dels viatgers que es desplacen fora dels circuits turístics o els cooperants que estan més d'un mes al destí, i també les relacionades amb el tractament o el diagnòstic d'una malaltia importada.

Per donar resposta a la sol·licitud dels viatgers i dels metges d'atenció primària per atendre un cas de patologia importada, la unitat de Salt ha desplegat un circuit específic per a aquest tipus de consultes postviatge. Es dona visita a les 24 hores de la petició, s'informa dels resultats als metges de família i es facilita el correu electrònic del professional de la unitat per poder atendre qualsevol consulta durant el desplaçament o a la tornada.

Pel que fa a les visites preventives, l'any passat es van incrementar un 10% respecte a l'any anterior fins arribar a les 6.783. El 2014 va ser el primer que es van començar a recuperar les consultes de viatgers després de la davallada provocada per la crisi econòmica, i entre 2014 i 2016 les consultes s'han incrementat un 26%.

La Unitat saltenca és la de referència a la regió sanitària de Girona per a la vacunació de la Febre Groga, l'única vacuna amb caràcter exigible, juntament amb la Meningitis Meningocòccica Tetravalent i la Poliomelitis per diferents països sud-americans i africans per entrar al seu territori. Al 2016 s'han administrat un 10% més de vacunes de la Febre Groga –1.667, en total–, tant pel creixement del nombre de viatgers com per una major conscienciació dels viatgers que visiten els seus parents en aquests punts del planeta, els anomenats VFR (Visiting Friends and Relatives, en anglès).

Encara que darrerament s'estan desestacionalitzant els desplaçaments, els mesos d'estiu es mantenen com els de més activitat a la unitat, que té un reforç d'infermeria de juliol a setembre.

Més viatges de feina

Pel que fa al perfil dels pacients, l'any 2016 s'ha mantingut la recuperació dels viatgers que es desplaçaven per turisme apuntada al 2015. Durant el darrer any han augmentat els viatges a l'estranger per motius laborals i s'ha mantingut estable el percentatge del grup de viatgers que visiten la família al seu país, i que representen entorn d'un 20% de les consultes.

El que ha disminuït han estat les sortides d'immigrants sense data de tornada i s'ha frenat l'emigració de persones naturals de Centre i Sud-amèrica, que va tenir un màxim els anys 2013 i 2014.

Des de la Unitat destaquen que l'any passat es va evidenciar un increment dels viatgers de més de 65 anys, un grup que no només realitza viatges organitzats, sinó que també viatja pel seu compte.