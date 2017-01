Blanes s´organitza contra el model sanitari català

La plataforma Juntos por la Sanidad es va reunir ahir a Blanes per decidir futures accions després de la manifestació de la setmana passada per protestar per la mort d'una nena de vuit anys mentre esperava una ambulància pediàtrica a l'hospital de la localitat. La reunió, a la qual van assistir una cinquantena de persones, va tenir lloc al Centre Cívic de Mas Moixa a porta tancada. Una de les organitzadores de l'acte, Rosa Pelado, no ha volgut esmentar quines accions s'han proposat fins que no estiguin del tot organitzades, però ha explicat que preveuen fer una manifestació el mes de març. Pelado, que va insistir que no volien que cap partit polític formés part de la plataforma, va assegurar que tenen el suport de diverses entitats. Entre elles Todos somos Yaiza, Recortes cero i algunes associacions de veïns. Juntos por la Sanidad va néixer fa poc arran del cas de la nena de vuit anys que va morir a l'Hospital de Blanes quan esperava una ambulància pediàtrica per ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons la mateixa associació, s'hi han adherit unes 3.000 persones de tot l'Estat espanyol. L'objectiu és esdevenir una plataforma ciutadana destinada a lluitar contra l'actual model sanitari català.

Dijous de la setmana passada, 200 persones es van manifestar a Blanes per protestar per la mort de la nena. La manifestació es va convocar a través de les xarxes socials i va servir per denunciar l'actual situació de la sanitat a Catalunya. El cas de Blanes va fer saltar les alarmes sobre el fet que només hi ha dues ambulàncies pediàtriques per a tot el territori català i ambdues estan a Barcelona. Els familiars van afegir que la nena podia haver estat traslladada en una ambulància «normal» i així no haguessin hagut d'esperar tant. El conseller de Salut, Antoni Comín, va rebutjar les crítiques dient que Catalunya «és l'única comunitat autònoma que té ambulàncies pediàtriques».