Una de cada cinc víctimes mortals en accidents a les carreteres gironines no duia el cinturó

Una de cada cinc víctimes mortals en accidents a les carreteres gironines durant el 2016 no portava el cinturó de seguretat. L'any passat, 44 persones van perdre la vida en sinistres arreu de la demarcació. I d'aquestes, el 21%, bé fossin el conductor o algun dels passatgers, no duia cordat el cinturó. Trànsit admet que aquest percentatge és "preocupant", i més tenint en compte que les primeres dades d'aquest 2017 fan encara més crua la problemàtica. A la demarcació, de les set persones que han perdut la vida en carreteres interurbanes, gairebé la meitat viatjaven sense cinturó. Al costat d'aquesta problemàtica, el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra insisteixen en què les distraccions (sobretot, l'ús del mòbil) i les infraccions (com els avançaments perillosos) són les principals causes d'accidentalitat. Per lluitar contra les conductes imprudents, el SCT posarà en servei dilluns vinent un nou radar de tram a la demarcació: el de la C-66 entre Sant Joan de Mollet i Corçà.