Debat gironí sobre els centres i els docents

Els centres educatius i el professorat van centrar ahir la primera sessió territorial del debat Ara és demà, sobre el futur de l'educació, que ha posat en marxa el Consell Escolar de Catalunya per encàrrec del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. La xerrada, que es va dur a terme a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, va comptar amb Marina Subirats com a ponent i la van organitzar la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (MRP), la Federació d'Educació de CCOO i la Federació d'Associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya (Fapac). Aquestes entitats s'han posat d'acord amb l'objectiu d'aglutinar el màxim d'opinió possible a cada territori, per tal de fer aportacions amb sentit, seny i el màxim d'actors» –tal com assenyalen.