Els centres d'ESO de màxima complexitat podran limitar a 27 les ràtios de 1r curs

El Departament d'Ensenyament, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FCM) han acordat que, de cares a la programació escolar del curs vinent, els centres de màxima complexitat podran reduir a 27 la ràtio d'alumnes a 1r d'ESO, en lloc dels 30 que marca la llei a Secundària.

Alhora, s'estendrà la mesura de limitar a 22 la ràtio a Infantil i a Primària, també en els centres de màxima complexitat, i es garantirà que puguin seguir tota l'escolarització amb aquestes ràtios. És una part de l'acord que les dues entitats municipalistes han signat amb Ensenyament per millorar la distribució de l'alumnat.

La Conselleria va informar que, amb aquest acord, els municipis podran participar a través de les taules mixtes en decisions sobre la distribució de l'alumnat. Per aquest motiu, s'han establert uns criteris generals per garantir l'equilibri i l'equitat en l'escolarització. Pel que fa a la limitació del nombre d'alumnes per aula als centres de màxima complexitat, el secretari de Polítiques Educatives, Antoni Llobet, va assegurà que permetrà evitar l'estigmatització d'alguns centres i aconseguir una millor atenció a l'alumnat. Entre les mesures acordades, Llobet també va destacar el compromís de treballar, al costat dels municipis, per mantenir tots els projectes educatius existents i evitar el tancament de centres; prioritzant, per exemple, el tancament de línies si la demanda ho requereix i tenint en compte la davallada demogràfica actual.

Llobet ha destacat la importància de conèixer la realitat de cada lloc del país i donar la resposta adequada pel que fa a la planificació escolar. També va parlar dels barracons com a «elements» a tenir en compte, per garantir que els mòduls instal·lats per necessitats temporals són realment provisionals, per respondre al creixement d'escolarització.

Aquesta és la primera vegada que s'arriba un acord d'aquestes característiques entre Ensenyament i les entitats municipalistes.