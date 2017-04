El Ripollès s'alça contra el Santuari Gaia

Després del polèmic comiat a una ovella protagonitzat pels simpatitzants del Santuari Gaia a Camprodon, ara els caçadors de la zona han fet públic un manifest a la plataforma Change.org titulat "M'agrada la manera de fer del meu territori" en el que sense referir-se a ningú en concret, en el que denuncien "la creixent pressió per part de sectors socials minoritaris que volen imposar la seva ideologia i radicalisme a aspectes de la nostra manera de fer i la nostra vida".

Els signants de manifest, que aquest dijous ja arribaven a més de 850 defensen que la clau per la convivència és el respecte" i que " amb insults, amenaces, imposicions (...) no s'arriba enlloc.

El manifest, signat per catorze entitats del territori com ramaders, comerciants i caçadors vol fer front a la manifestació protagonitzada pels animalistes per la mort d'una ovella provocada, segons aquests, per l'atac d'un gos de caçadors i que va servir per endegar una campanya contra aquest col·lectiu.