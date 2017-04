Carreteres col·lapsades en la segona operació sortida de la Setmana Santa

La segona fase de l'operació sortida de la Setmana Santa va deixar ahir diferents escenes de col·lapses de vehicles, sobretot entre el matí, el migdia i la primera hora de la tarda a les carreteres de la demarcació de Girona. El Servei Català de Trànsit (SCT) va informar que la via que va concentrar més volum d'automòbils va ser l'AP-7, on hi va haver retencions –entre altres àrees– en el tram nord. Així, a l'autopista en direcció a Girona, es van registrar fins a 23 quilòmetres de cues a la Roca del Vallès i fins a set quilòmetres de Cardedeu a Maçanet de la Selva. Un altre punt amb problemes viaris a l'AP-7 va ser la sortida sud a Figueres, amb retencions en sentit nord.

Una altra zona de les comarques gironines que també va sumar les llargues cues de vehicles va ser la Costa Brava. Des del SCT van apuntar que a la C-35 a Llagostera es van viure aturades de fins a quatre quilòmetres per enllaçar amb la C-65 i a la mateixa C-65 fins a 10 quilòmetres de retencions, a Sant Feliu de Guíxols i a Santa Cristina d'Aro. En aquest àmbit, altres col·lapses de cotxes es van produir a la C-32, de fins a dos quilòmetres a l'N-II a Vidreres en sentit nord i de fins a quatre quilòmetres a la GI-600 de Blanes a Tordera.

En el cas de l'N-II, també es van registrar cues destacades de fins a cinc quilòmetres en el tram de Figueres, en direcció a França. Així mateix, es van viure aturades a la GI-614 per accedir a Cadaqués. A part del litoral de la demarcació de Girona, una altra zona que va sumar col·lapses de vehicles va ser més l'àrea de muntanya. A la C-17, a Ripoll es van produir fins a tres quilòmetres de retencions, mentre que altres problemes viaris van tenir lloc a la C-37, a la Vall d'en Bas en sentit Olot.

Pel que fa a l'operació retorn de la Setmana Santa, el SCT va assenyalar que des de la tarda d'aquest diumenge i fins al proper dilluns es calcula que hi haurà la segona fase de retorn. Així, es preveu que més de 600.000 vehicles retornin tant a Barcelona com a la seva àrea d'influència. En la segona fase de l'operació sortida, des d'aquest dijous i fins ahir, van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 420.000 vehicles.