La tornada de Setmana Santa es desenvolupa sense grans retencions

Durant les operacions sortida i en el que portem d´operació retorn no hi ha hagut cap víctima mortal a la xarxa viària interurbana catalana



Entre les 12.00 d´ahir diumenge i les 20.00 h d´avui dilluns, han retornat cap a l´àrea metropolitana de Barcelona 584.188 vehicles, un 94,2% dels 620.000 vehicles previstos fins a les 24 h

Els problemes circulatoris més destacats s´han registrat a diversos trams de l´AP-7 sud, l´A-2 i la N-340

L´SCT demana extremar la precaució al volant per aquells que encara no han tornat a casa

Durant els dies laborables de Setmana Santa hem de lamentar un sinistre mortal amb una persona morta a la xarxa viària interurbana catalana



Cristina Pou, subdirectora general de Gestió del Trànsit, ha destacat en el balanç del dispositiu especial de Setmana Santa que "afortunadament durant els dies festius i durant les operacions sortida i en el que portem d´operació retorn no hi ha hagut cap sinistre mortal a les carreteres catalanes" i en aquest sentit ha valorat positivament el bon comportament dels conductors a la carretera.



Amb tot, durant els dies laborables de Setmana Santa una persona ha mort en l´únic sinistre mortal a les carreteres i autopistes catalanes, que va tenir lloc el passat dimarts a l´A-7 a Cambrils.



Tenint en compte el que resta de retorn de Setmana Santa, el Servei Català de Trànsit demana màxima atenció durant la conducció, evitar distraccions i respectar les normes de circulació per la seguretat de tothom a les carreteres.



Pel que fa a mobilitat, entre les 12.00 d´ahir diumenge, quan va començar l´operació retorn, i les 20.00 h d´avui dilluns, han retornat cap a l´àrea metropolitana de Barcelona 584.188 vehicles, el que representa un 94,2% dels previstos (620.000 vehicles), quan l´any passat ho van fer un total de 612.813 vehicles fins a les 24 h.



Pel que fa al desenvolupament de la mobilitat d´avui dilluns, la via que ha concentrat més volum de trànsit ha estat l´AP-7 sud on hi ha hagut retencions de fins a 18 km entre el Vendrell i Vilafranca del Penedès, fins a 10 km a Roda de Barà i 7 km a l´Ametlla de Mar. A més també hi ha hagut retencions a Martorell (2 km) i al Papiol (fins a 6 km). Al matí, l´AP-7 nord també hi ha hagut retencions de fins a 9 km entre Maçanet i Fogars de la Selva.



Una altra via que ha registrat problemes importants aquesta tarda ha estat l´A-2, ja que s´han registrat fins a 30 km de retencions intermitents entre Lleida i Vilagrassa. En aquesta via la situació s´ha vist agreujada perquè dins la retenció inicial s´ha produït un accident que ha causat la restricció d´un carril. A la mateixa A-2 també hi ha hagut 3 km de cua a Esparreguera i 5 a Òdena.



A més també hi ha hagut problemes de trànsit a la N-340 a Altafulla (7 km) i Comarruga (fins a 9 km); i, al matí, retencions a la C-16 a la Nou de Berguedà (8 km), a la C-14 a Ponts (5 km) i la C-17 a Ripoll (2 km)



Ahir diumenge la situació també va ser complicada en algunes vies. D´entre d´altres problemes, cal destacar:



- AP-7 Sud: 20km de retenció a Vilafranca del Penedès i 10km entre Martorell i el Papiol en sentit Barcelona;

- N-340: 17km amb trams d´aturades a Torredembarra en sentit Vilafranca i 2km a Altafulla en sentit Tarragona d´accés a l´AP-7;

- C-31: aturades en un tram de 10km entre Castell-Platja d´Aro i Llagostera d´enllaç amb la C-65;

- C-16: 7 km d´aturades a Nou de Berguedà en sentit sud;

- C-65: 4,50km d´aturades entre Santa Cristina d´Aro i Llagostera en sentit nord;

- AP-7 Nord: 4km de retenció a la Roca del Vallès i 2km d´intensitat a Castellbisbal en direcció Barcelona;

- A-2: 5km de retenció a l´altura d´Abrera en sentit Barcelona;

- C-14: 4km de cua a Alcover en sentit nord cap a Lleida;

- C-32: retencions de fins a 2km a Gavà en direcció Barcelona.





A més, diversos accidents van provocar afectacions i restriccions a vies com la C-14 a Artesa de Segre, on la sortida de via d'un vehicle que va bolcar va fer 2 ferits menys greus; la C-16 a Bagà, on van topar 4 vehicles sense ferits; o la C-31 a Calafell, on per una topada entre 2 vehicles una persona va resultar ferida lleu. A part, també hi va haver una col·lisió entre cotxe i una motocicleta a la N-II a Santa Susanna a conseqüència de la qual el motorista va resultar ferit crític i a la LV-3024 a Preixens la sortida de via d´un turisme va ocasionar un ferit greu.