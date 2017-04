Puigcerdà fa més atractiu el llac amb espècies autòctones

Augmentar la biodiversitat de plantes al llac de Puigcerdà, afavorir la presència de flora autòctona per naturalitzar el parc, ajudar a la depuració natural de l'aigua de l'emblemàtic estany i incentivar la riquesa ornamental per fer-lo més atractiu per a tota la gent que el visita.

Aquests són els objectius de la darrera acció impulsada per l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Puigcerdà, amb la col·laboració dels tallers ocupacionals del municipi i l'ajuda del veí Artur Degollada. El llac de Puigcerdà presenta des de fa uns dies una imatge renovada que millorarà els propers mesos, quan les noves plantacions floreixin i creixin. D'aquesta manera ho explica la regidora de Medi Ambient, Marta Rufiandis, que ha assegurat que és la primera replantació d'espècies autòctones que es fa a l'estany des de fa molts anys.

Segons concreta Rufiandis, i després d'haver valorat quines són les espècies més idònies per a l'espai, s'ha apostat per plantar al llac de la capital cerdana diverses flors aquàtiques, com el lliri groc, els joncs, la boga, la canya, salzes petits i també tamarius. Concretament, s'han plantat 35 exemplars nous.La regidora de Medi Ambient recorda que, més enllà de voler fer més atractiu el llac -un dels espais més visitats del municipi- la voluntat és apostar per les varietats del territori, «i fer que hi hagi més presència de flors i plantes autòctones». Properament, anuncia, s'hi portaran a terme noves accions relacionades.