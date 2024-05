Puente espera licitar aviat la redacció del projecte per connectar l'aeroport de Girona amb l'alta velocitat

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha afirmat aquest dimarts que espera licitar pròximament la redacció dels projectes per la connexió de l'aeroport de Girona amb l'alta velocitat. "Ha sigut aquest govern el que va posar per fi en marxa l'estudi informatiu. En matèria d'infraestructures l'ordre és molt clar: estudi de viabilitat, estudi informatiu amb impacte ambiental, licitació i redacció dels projectes, i licitació i execució de l'obra. Estem a la segona d'aquestes quatre fases", ha dit avui Puente al Senat. Tanmateix, ha apostat per "entrar aviat" a la tercera fase per fer efectiva la connexió de l'aeroport de Girona amb l'AVE.

"Som molt conscients de la importància que té aquesta connexió ferroviària amb l'aeroport de Girona, com ho som en general amb tots els aeroports en pro de la intermodalitat", ha indicat el ministre durant la sessió de control a la cambra alta. Així mateix, ha remarcat el "potencial enorme" de l'aeroport de la Costa Brava, proper a Girona i Barcelona, i en ple corredor mediterrani.

"Estem al sotmetiment de l'estudi informatiu a la declaració d'impacte ambiental. Tan aviat com el tinguem sotmetrem els projectes a licitació i començarem a posar en marxa la contractació del projecte i de les obres de l'estació", ha remarcat. Així mateix, ha dit que el projecte ha de ser "en dues fases", una de "tràfics passants" i una altra pels "trànsits directes" de tipus llançadora a l'aeroport.

Puente ha respost així a una pregunta del senador de Junts Joan Bagué, que ha recordat la necessitat de connectar ja l'aeroport de Girona amb la xarxa d'alta velocitat. En aquest sentit, ha destacat que el traçat de la línia passa a uns 500 metres de les pistes de la terminal de la Costa Brava, que podria servir com una "quarta pista" de l'aeroport de Barcelona. "Per una vegada seria important que prevalguessin els criteris de retorn econòmic i social, en lloc dels polítics. Hi ha pocs casos tan clars com aquest", ha indicat Bagué.