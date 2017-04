Ramon Boixadós, Elsa Peretti i Eugeni Llos, primers Premis T

La Fundació Jordi Comas i Matamala ha creat els Premis T, per reconèixer aquelles personalitats que han fet que el turisme sigui un sector de futur i de qualitat des de diferents àmbits socials. Els Premis T, que simbolitzen la paraula Turisme i Transversalitat, han estat en aquesta primera edició per a Ramon Boixadós, president de la Fundació Gala i Salvador Dalí, Eugeni Llos, promotor de viatges turístics de la Costa Brava, i Elsa Peretti, dissenyadora d'alta joieria.

Els Premis T s'entregaran el pròxim divendres 28 d'abril a l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, durant el cinquè Memorial Jordi Comas, que celebra la Fundació Jordi Comas. Els guardonats han rebut la distinció per diferents aspectes: Ramon Boixadós, per haver donat a aquesta institució un impuls d'abast mundial i per haver transformat el triangle FigueresCadaqués-Púbol en un pol d'atracció del turisme cultural del nostre país; Eugeni Llos, per la seva trajectòria com a promotor de viatges turístics a la Costa Brava, com a empresari i com a impulsor d'entitats pioneres com el Consejo Provincial de Turismo i la Comunitat Turística de la Costa Brava. I Elsa Peretti per ser la impulsora de diverses actuacions que han contribuït a donar valor turístic al territori, a partir del seu patrimoni natural i monumental i a través del mecenatge, com són els casos de Sant Martí Vell i Empúries.