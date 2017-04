Els IV Jocs Emporion mobilitzaran més de 4.500 escolars del 9 al 14 de maig

Els Jocs Emporion se celebraran els dies 9,12,13 i 14 de maig, al Baix Empordà, amb la participació de més de 4.500 escolars gironins que competiran en modalitats esportives com ara futbol 7, bàsquet, voleibol, natació, mini olimpíades d'atletisme-cros, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, judo, hip-hop, patinatge i handbol; enguany també hi haurà bitlles catalanes, corfbol i duatló infantil. Aquests jocs volen ser un punt de trobada per a joves esportistes i el públic en general, per conscienciar sobre la importància de l'esport i els hàbits saludables.

La Diputació i Esports de la Generalitat van presentar ahir la 4a edició dels Jocs Emporion-Finals territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que coordinen els consells esportius gironins amb el suport dels ajuntaments de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, Calonge, Sant Antoni de Calonge, Mont-ras, Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal.