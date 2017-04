Un petit incendi forestal crema una hectàrea de matolls a la Cerdanya

Un petit incendi forestal ha cremat aquest diumenge a la tarda una hectàrea de terreny a la Cerdanya. L'avís del foc s'ha rebut a les 13.09 hores a tocar del quilòmetre 173 de l'N-260 (la Collada de Toses), entre Alp i Fontanals de Cerdanya i a tocar de l'estació de tren d'Urtx-Alp. Les flames s'han originat als peus d'una torre elèctrica d'alta tensió i han cremat majoritàriament matolls. Set dotacions terrestres dels Bombers –i un vehicle dels Agents Rurals- han participat a les tasques d'extinció. Inicialment, s'havia demanat ajuda a mitjans aeris però s'ha pogut encerclar i controlar ràpidament el foc i no ha estat necessària la seva presència. Per facilitar les tasques d'extinció dels vehicles dels Bombers, s'ha tallat momentàniament –durant unes dues hores- la circulació a l'N-260 entre els quilòmetres 170 i 171. L'incendi s'ha donat per extingit poc després de les 16.00 hores.