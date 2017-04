La Diputació forma en TIC els usuaris de biblioteques de la Selva i el Ripollès

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona ha posat en marxa un projecte de formació en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a 19 municipis petits i mitjans de la Selva i el Ripollès. Segons va informar ahir la Diputació, el projecte «Tastets TIC a les biblioteques» vol fer accessible la formació en TIC a la demarcació a través de les biblioteques.



Així, la iniciativa es concreta aquest 2017 a les comarques de la Selva (Amer, Anglès, Arbúcies, Breda, Caldes de Malavella, la Cellera de Ter, Hostalric, Maçanet de la Selva, Sils, Riells i Viabrea, Riudellots de la Selva, Sant Hilari Sacalm, Tossa de Mar, Vidreres i Vilobí d'Onyar) i el Ripollès (Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadesses). En cas que l'experiència tingui una bona acollida, la formació es podria ampliar a altres municipis i comarques en el futur.



En concret, el projecte s'imparteix en tallers de quatre hores de durada i es tracta des de la informàtica bàsica fins a la fotografia digital, passant per les xarxes socials, el full de càlcul, el processador de textos o la recerca de feina per Internet, entre altres temes. Els tallers, que són totalment gratuïts per als usuaris, amb l'únic requisit que aquests s'inscriguin a la seva biblioteca, els imparteixen docents experts del centre d'estudis Adams. Els primers «tastets» ja s'han fet a Sils i Camprodon.