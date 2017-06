Un total de 83 incendis han cremat a Girona en només divuit dies, un terç dels declarats aquest any

Els cossos d'emergències s'han mobilitzat per actuar en 83 incendis que han cremat a les comarques gironines en només divuit dies (entre l'1 i el 18 de juny). Són un terç dels total de focs declarats aquest any, quan han actuat en un total de 278 incendis. Segons l'estadística d'actuació en focs de Bombers, el 2017 se situa per sobre del 2012, l'any amb més focs de vegetació a l'estiu.

El cap de la regió d'emergències de Girona, Enric Cano, ha alertat que les altes temperatures provocades per l'onada de calor i la baixa humitat han propiciat que hi hagi hagut molts focs, que s'han pogut controlar sense cremar molta superfície. El risc és elevat i la situació pot empitjorar si entren ratxes de vent. Per això, els departaments d'Interior i Agricultura demanen extremar precaucions, sobretot la nit de la revetlla de Sant Joan.