Trampes en vint punts de Sant Jordi per frenar la molesta plaga de mosques

Sobre el terreny, a Sant Jordi Desvalls, especialistes en control i extinció de plagues de l'empresa banyolina Bersa, buscaven, ahir, els possibles focus que haurien originat la invasió de mosques que, des de fa un gairebé un parell de mesos, ha arribat al poble. Fins ahir a la tarda havien penjat una vintena de trampes impregnades de feromones i proveïdes d'un esquer alimentici amb l'objectiu de capturar «el màxim possible de mosques adultes», explicava Joan Frigola, responsable de l'empresa. Avui tornaran a Sant Jordi per col·locar més paranys –l'Ajuntament també en té a disposició dels veïns que els demanin– i per revisar els que ja han estat instal·lats. En cas que estiguin plens, assenyala Frigola, se substituiran per altres de nous i, si romanen buits, «els canviarem d'emplaçament perquè vol dir que allà on els hem posat no són efectius».

Els tècnics de Bersa, de moment, no han localitzat l'hipotètic focus principal de la plaga i pronostiquen, en aquesta línia, que serà «difícil» identificar-lo. «No podem entrar casa per casa si no ens donen permís per fer-ho i de moment col·loquem trampes allà on ens autoritzen els veïns», assenyala Frigola. Això no obstant, aquests especialistes sí que han descobert «diversos focus petits»: un gos mort en un canal i diversos abocaments de residus orgànics en indrets «on no tocaria» en són alguns.

Deu dies

Al llarg de les properes jornades aquests especialistes en control de plagues visitaran Sant Jordi Desvalls per comprovar in situ com funcionen els esquers per a mosques. Calculen que els resultats del tractament de xoc no es començaran a notar, però, fins d'aquí a deu dies. En aquest context, Joan Frigola apunta que les mosques viuen entre 20 i 30 dies i que cada dípter pot posar entre 500 i 700 ous, de manera que «van naixent larves contínuament». L'objectiu dels paranys, però, són els exemplars adults.

Dilluns a la tarda els tècnics, a instàncies de l'Ajuntament, van començar a fumigar els contenidors del poble, sobretot els dels sectors més afectats, els dels veïnats de Mas Masó i de l'Estació i els voltants del restaurant Els 4 Vents, ubicat al costat de la benzinera, a la carretera de Colomers. Precisament, ahir, els especialistes de Bersa –empresa que habitualment treballa amb l'Ajuntament de Sant Jordi– van col·locar diversos paranys en aquest establiment que, a resultes de la plaga, fa setmanes que té la terrassa tancada i ha patit una forta davallada de clientela, tal com van explicar a Diari de Girona els llogaters que regenten el negoci (el local és propietat de l'excalcalde i ara regidor a l'oposició Jordi Corominas).



«Seguiment exhaustiu»

De la seva banda, l'acalde, Josep Aulet, assenyalava que l'Ajuntament farà un «seguiment exhaustiu» de com evoluciona el tractament de xoc per erradicar la plaga de mosques. En aquesta línia, el consistori va informant els veïns que si volen col·locar paranys a casa seva «tenen l'opció de fer-ho», explica Aulet. Al llarg de les darreres setmanes la presència de mosques al poble s'ha fet més evident, una situació, assegura l'alcalde, que «no s'havia vist mai al poble». «Som a pagès i de mosques sempre n'hi ha, però això no ho havíem vist», insisteix. El batlle reitera que en els propers dies l'Ajuntament mantindrà la guàrdia alta i farà «tots els possibles per acabar amb aquest problema».

Al restaurant Els 4 Vents s'han passat una bona colla de dies recollint mosques «a palades» de la terrassa, sobretot des de primera hora del matí i fins havent dinat. «N'hem arribat a treure caixes plenes», apunta María José García, que regenta el restaurant. Aquesta empresària ha fet fumigar el local en dues ocasions; a la vista dels resultats, però, els tècnics van recomanar-los de desistir a l'espera que s'apliqués un pla de xoc que abastés tota la zona afectada, tal com s'està fent ara.



Juliol de 2016

En aquesta context, Jordi Corominas es queixa que el problema de les mosques ve de lluny i recorda que en ple del 14 de juliol de 2016 ja va demanar a l'Ajuntament que urgís els grangers del poble a prendre mesures «per evitar la proliferació de mosques». Es queixa que la reacció municipal ha estat lenta, un extrem que l'alcalde nega.