Incendi de vegetació a tocar les cases a Cassà

Un foc va aixecar l'alarma entre els veïns de Cassà de la Selva, ahir a la tarda, ja que les flames es van originar molt a prop de les cases. En l'extinció de l'incendi hi van participar quatre vehicles dels Bombers i un helicòpter que el van poder estabilitzar en dues hores. Les flames es van originar al voltant de les quatre de la tarda al costat de la variant de Cassà (C-65). Segons Trànsit i els Bombers la carretera es va haver de tallar en els dos sentits de la marxa entre els quilòmetres 20-21 i es van fer desviaments senyalitzats per la C-25, per l'interior del municipi. Les flames, que van crear una gran expectació, van cremar una hectàrea de vegetació urbana.