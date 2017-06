El 95% dels alumnes gironins passen la selectivitat i la nota mitjana arriba a 6,5

Els dies 13, 14 i 15 de juny 31.580 estudiants catalans, 2.465 dels quals eren gironins, es van presentar a les proves d'accés a la universitat (PAU). D'aquests, 27.610 es van examinar de la fase general i 3.970 només de la fase específica. La nota mitjana global de les PAU (fase general) ha estat de 6,434. La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè Jou, destacava ahir que els resultats d'enguany «estan en la línia habitual de les PAU dels darrers anys».

Dels estudiants que enguany han cursat segon de Batxillerat, un total de 25.469 (95,14%) dels 26.769 que s'han presentat, podran accedir el curs que ve a la universitat. La nota mitjana de PAU (fase general) d'aquests estudiants és de 6,448. La nota mitjana a la província és lleugerament superior a la catalana i se situa en el 6,510. La nota mitjana de l'expedient de Batxillerat ha estat de 7,40 (7,26 a Girona, un pel inferior a la mitjana de Catlaunya), i la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent a l'expedient de Batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha estat de 7,019. A la província, la mitjana d'accés és de 7,003.

En aquest sentit, Jou va subratllar que «el diferencial entre la mitjana de l'expedient de Batxillerat i la mitjana de les PAU és només de 0,9 punts, la qual cosa referma les PAU com a un bon instrument per ordenar l'accés a la universitat segons criteris estrictament acadèmics».



Millors notes, al Pla de l'Estany

Per comarques, els examinats a la província que han obtingut millor nota en les PAU són els del Pla de l'Estany, que han obtingut una nota mitjana de 6,920. Es van presentar a les proves 98 estudiants, dels quals 96 han obtingut l'aprovat que els dona accés a la universitat. Això no obstant, la comarca que presenta un millor índex d'aprovats és la Cerdanya: un 100%. Vint-i-quatre alumnes van concórrer als examens de selectivitat i tots van aprovar, amb una nota mitjana de 6,304. La que té més percentatge de suspesos és el Baix Empordà (10%). Per matèries, i a nivell de Catalunya, els millors resultats s'han registrat a l'assignatura d'Alemany, amb una nota mitjana de 8,28 (només 93 estudiants, però, han afrontat aquest examen). En Francès, la mitjana s'ha situat en el 7,73. En Història de la Filosofia, assignatura al voltant de la qual es va generar certa polèmica per les queixes dels estudiants, que creien que els correctors havien estat massa durs, la nota mitjana és de 6,27.